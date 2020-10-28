ABD ham petrol stokları 4.57 milyon varil yükseldi | Ekonomi Haberleri

ABD ham petrol stokları, 23 Ekim’de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 570,000 bin varil yükseldi. Analistler aynı dönemdeki stok artışını 1.11 milyon varil olarak öngörüyordu.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, aynı haftada, ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 136,000 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD’de benzin stokları ise aynı haftada 2 milyon 252,000 varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 5 milyon 333,000 varil azaldı.

Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

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