Alman devi Aston Martin'in yüzde 20 hissesini alacak | Ekonomi Haberleri

Alman Mercedes-Benz, İngiliz otomobil üreticisinin kurtarma planının bir parçası olarak Aston Martin Lagonda'daki hissesini artıracak.

Mercedes-Benz, Aston Martin'in ikinci büyük hissedarı olmaya hazırlanıyor. Alman devi hisselerini aşamalı olarak yüzde 5'ten yüzde 20'ye çıkaracağını duyurdu. BBC'nin haberine göre Londra borsasının kapanmasının ardından yapılan duyuru, anlaşmayı "stratejik teknoloji anlaşması" olarak nitelendirdi.

İki şirket arasındaki anlaşmanın Formula 1 programlarını da etkilemesi bekleniyor. Aston Martin gelecek sene takım olarak F1'de yer alacak ve Sebastian Vettel markanın global elçisi olacak. Mercedes, Aston'daki hisse miktarı ile Lawrence Stroll'un ardından ikinci büyük hissedar olacak. Mercedes'in F1 takım patronu Toto Wolff'un da Aston'da hissesi bulunuyor.

2013'TE YAKINLAŞMA BAŞLADI

Mercedes, ilk olarak 2013 yılında Aston Martin ile takım kurdu ve iki şirketin motor geliştirme üzerinde çalıştığını gören bir anlaşmada yüzde 5 hisse almıştı.

Halk arasında James Bond'un favori otomobil şirketi olarak bilinen Aston Martin, geçen yıl satılan 5.862 araçtan satışlarını 2025 yılına kadar yaklaşık 10.000'e çıkarmayı planlıyor.

Şirket ayrıca Salı günü yaptığı açıklamada, gelirlerini 2 milyar sterline çıkarmak ve beş yıl içinde yaklaşık 500 milyon sterlinlik kazanç elde etmek için uzun vadeli bir stratejisi olduğunu söyledi.

Yatırım anlaşmasının ilk aşaması, Mercedes'in hissesini 140 milyon sterlinlik hisse ihracı kapsamında yüzde 11,8'e çıkaracağını görecek.

Salı günü ayrı bir gelişmede, Aston Martin, geçen yılın aynı dönemindeki 43 milyon sterlinlik kârdan, üçüncü çeyrek için 29 milyon sterlin vergi öncesi zarar açıkladı.

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