‹ Önceki Haber Brüt döviz rezervi yükseldi Brüt döviz rezervi yükseldi Sonraki Haber › New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı

"ABD ekonomisinde riskler yukarı yönlü"

09.03.2018 - 08:42 | Son Güncelleme :

Kansas City Fed Başkanı George, ABD ekonomisinde risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Kansas Cirt Fed Başkanı Esther George, Lincoln, Nebraska'da gerçekleştirdiği bir konuşmasında hızlı küresel büyüme ve 1.5 trilyon dolarlık vergi revizyonundan gelen teşviğin ekonomik risklerin yönünü yukarı çevirdiğini ve merkez bankasının faizleri kademeli olarak artırmasını önemli hale getirdiğini belirtti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ekonomiyi kapasitesinin sınırları ötesine zorlayarak enflasyonist baskı yaratmadan büyümeyi sürdürmek için Fed'in faizde kademeli normalleşmeyi devam ettirmesi gerektiğinin altını çizen George, görünüme ilişkin risklerin önemli ölçüde yukarı olduğunu ifade etti.

George, enflasyonun bu yıl yüzde 2 civarına yükselmesini beklediğini belirtti.


‹ Önceki Haber Brüt döviz rezervi yükseldi Brüt döviz rezervi yükseldi Sonraki Haber › New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.567 Değişim: 0,00% Hacim : 4.685 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 08.03.2018 Yüksek 0
Açılış: 0
3,8209 Değişim: -0,04%
Düşük 3,8133 09.03.2018 Yüksek 3,8290
Açılış: 3,8223
4,7072 Değişim: -0,07%
Düşük 4,6952 09.03.2018 Yüksek 4,7172
Açılış: 4,71055
162,03 Değişim: -0,30%
Düşük 161,90 09.03.2018 Yüksek 162,69
Açılış: 162,51
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.