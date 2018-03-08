"ABD ekonomisinde riskler yukarı yönlü"

Kansas City Fed Başkanı George, ABD ekonomisinde risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Kansas Cirt Fed Başkanı Esther George, Lincoln, Nebraska'da gerçekleştirdiği bir konuşmasında hızlı küresel büyüme ve 1.5 trilyon dolarlık vergi revizyonundan gelen teşviğin ekonomik risklerin yönünü yukarı çevirdiğini ve merkez bankasının faizleri kademeli olarak artırmasını önemli hale getirdiğini belirtti.

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Ekonomiyi kapasitesinin sınırları ötesine zorlayarak enflasyonist baskı yaratmadan büyümeyi sürdürmek için Fed'in faizde kademeli normalleşmeyi devam ettirmesi gerektiğinin altını çizen George, görünüme ilişkin risklerin önemli ölçüde yukarı olduğunu ifade etti.

George, enflasyonun bu yıl yüzde 2 civarına yükselmesini beklediğini belirtti.