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"ABD ekonomisi büyük olasılıkla durgunluğa girmiyor"

15.08.2019 - 10:55 | Son Güncelleme :
"ABD ekonomisi büyük olasılıkla durgunluğa girmiyor" | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası eski Başkanı Yellen, ABD ekonomisinin büyük olasılıkla bir durgunluğa (resesyon) girme yolunda olmadığını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Janet Yellen, Fox Business Network’e konuştu. Yellen, "ABD ekonomisinin durgunluğa girmekte olup olmadığı sorusuna yanıt çok büyük olasılıkla ’hayır’ olur. ABD ekonomisinin bir durgunluktan kaçınmak için yeterince gücü olduğunu düşünüyorum; ancak, olasılık artıyor ve kendimi rahat hissettiğim düzeyden daha yüksek" dedi.

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Yellen ayrıca, ABD uzun vadeli tahvillerinde getirilerin düşmesinin önümüzdeki dönemde ekonominin yavaşlayacağı korkularını ön plana çıkardığını ve getirilerdeki düşüşün gelecekteki ekonomik etkinlik için "iyi bir işaret olmadığı" uyarısı yaptı.


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