Bitcoin yeniden 10 bin doların altını gördü | Bitcoin Haberleri

Hong Kong'da devam eden protestolar ve ticari gerilimlerin ardından kripto para birimleri piyasalarında görülen düşüş eğilimine paralel olarak Bitcoin, son 24 saatte 9 bin 694 dolarla 31 Temmuz'dan bu yana ilk kez 10 bin doların altında indi.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'in bu ay 12 bin dolar düzeyini aşmasının ardından piyasada yeniden boğa hareketi izlenebileceği yönündeki öngörüler, küresel gelişmelerle yerini düşüşe bıraktı. ABD yönetiminin Eylül'de uygulamaya konulması planlanan Çin'e yönelik ek gümrük vergilerini 15 Aralık'a ertelemesinin ardından yatırımcılardaki risk iştahı azalmıştı. Bunun yanında Çarşamba günü ABD devlet tahvilleri getirilerindeki düşüşün ekonomik durgunluk endişeleri oluşturmasıyla küresel piyasalar yeniden sarsılmıştı.

Küresel gelişmelerin ardından Bitcoin, Fx Street analisti Rajarshi Mitra'nın öngördüğü 9 bin 900 dolar ve 9 bin 845 dolar destek düzeylerinin de altına inerek son 24 saatte yüzde 8.66 düşüşle 9 bin 694 dolara geriledi ve 173 milyar 310 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.3'ünü oluşturdu.

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Toplam 2 bin 449 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de çift basamaklı kayıplar görülürken, son 24 saatte yüzde 0.27 ile yalnızca Tether yükselirken, en büyük 10'daki düşüşe de yüzde 17.65 ile Bitcoin Cash öncülük etti.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 17.90, yüzde 13.05, yüzde 0.91, yüzde 0.47, yüzde 0.47, yüzde 0.27 ve yüzde 0.22 ile sırasıyla yalnızca ICON, Clipper Coin, Dai, UNUS SED LEO, Revain, Tether ve Ecoral Estate yükseldi. Bunun yanında piyasadaki düşüşe son 24 saatte yüzde 19.37 ile 33üncü sıradaki Bitcoin Gold öncülük etti.

Piyasadaki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 28 milyar dolara denk gelen yüzde 11.06 düşüşle 17 Temmuz'dan bu yana ilk kez 253 milyar 644 milyon dolara düştü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 66 milyar 965 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 8.66

2.Etheruem yüzde 13.39

3.Ripple yüzde 12.93

4.Bitcoin Cash yüzde 17.65

5.Liecoin yüzde 13.40

6.Binance Coin yüzde 7.30

8.EOS yüzde 14.68

9.Bitcoin SV yüzde 14.30

10.Stellar yüzde 8.92 düşerken

7.Tether yüzde 0.27 yükseldi.

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