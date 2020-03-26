‹ Önceki Haber ABD Borsaları karışık seyretti ABD Borsaları karışık seyretti Sonraki Haber › Anadolu Isuzu'dan üretim ara açıklaması Anadolu Isuzu'dan üretim ara açıklaması

AB üyesi 9 ülke koronavirüse karşı ortak borçlanılmasını istedi

26.03.2020 - 08:25
AB üyesi 9 ülke koronavirüse karşı ortak borçlanılmasını istedi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB) üyesi 9 ülke lideri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan politikaların finansmanı için ortak borçlanma enstrümanı kurulması çağrısında bulundu.

 

Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Belçika, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Lüksemburg liderleri, yarın yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine odaklanan ortak bir mektup gönderdi.

Mektupta, koronavirüs salgınının benzeri görülmemiş bir şok olduğu, bununla mücadelenin olağanüstü tedbirler gerektirdiği, AB ülkelerinin sağlık sistemlerini güçlendirmek, temel mal ile hizmetleri sağlamak ve virüsün ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak üzere çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Avrupa ülkelerinin tamamının virüsün yayılmasını engellemeye yönelik çeşitli kısıtlamalar uyguladığı hatırlatılan mektupta, başarının ülkeler tarafından uygulanan sağlık önlemlerinin zamanlamasına, kapsamına ve koordinasyonuna bağlı olduğu anımsatıldı.

Mektupta, Avrupa genelinde koronavirüse karşı kapsamlı biçimde bilgi alışverişi yapılması ve uygulamaların uyumlu hale getirilmesi gerektiğine işaret edildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Koronavirüs nedeniyle ekonomik faaliyetlerde benzersiz bir yavaşlama olduğu belirtilen mektupta, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Temel mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımı ile hayati malzemelerin AB içinde serbest dolaşımını güvence altına almalıyız. Tek pazarın işleyişini korumamız gerekiyor. Virüsü sınırlandırmak için aldığımız olağanüstü önlemler kısa vadede ekonomilerimizi olumsuz etkiliyor. Ekonomik hasarı sınırlandırmak ve sonraki adımları hazırlamak için olağanüstü önlemler almamız gerekiyor."

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve AB Komisyonunun krizin etkilerini azaltacak adımlar attığı anımsatılan mektupta, koronavirüs salgınının neden olduğu zararı gidermek üzere uygulanan politikaların uzun vadeli finansmanına yönelik yeni bir enstrümana ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Mektupta, "Piyasalardan fon toplamak üzere Avrupa tarafından çıkarılacak ortak bir borç enstrümanı üzerinde çalışmamız gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Söz konusu ortak borçlanma aracının etki göstermesi için yeterli miktara ve uzun vadeye sahip olması gerektiğine dikkatin çekildiği mektupta, fonların üye ülkelerde sağlık sistemine gerekli yatırımları yapmayı, ekonomileri ve sosyal modelleri korumak için uygulanacak geçici politikaları finanse etmeyi amaçlayacağı belirtildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
89.357 Değişim: 0,33% Hacim : 2.461 Mio.TL Son veri saati : 11:14
Düşük 88.481 26.03.2020 Yüksek 89.627
Açılış: 88.960
6,4766 Değişim: 0,95%
Düşük 6,4061 26.03.2020 Yüksek 6,5056
Açılış: 6,4157
7,0845 Değişim: 1,43%
Düşük 6,9707 26.03.2020 Yüksek 7,1034
Açılış: 6,9847
334,73 Değişim: 0,29%
Düşük 322,05 26.03.2020 Yüksek 336,38
Açılış: 333,76
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.