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Anadolu Isuzu'dan üretim ara açıklaması

26.03.2020 - 08:38
Anadolu Isuzu'dan üretim ara açıklaması | Ekonomi Haberleri

Anadolu Isuzu, Kovid-19'un etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, üretim faaliyetlerine 30 Mart tarihinden başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Anadolu Isuzu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek; şirketimizin üretim faaliyetlerine 30 Mart tarihinden başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Üretim dışında kalan operasyonlar şirketimizin iş sürekliliği planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecektir. 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur. Konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."

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