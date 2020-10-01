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AB, İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı

01.10.2020 - 14:14
AB, İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, Brexit anlaşmasının bazı maddelerini değiştirecek tasarı nedeniyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'de Avam Kamarası’nın Brexit anlaşmasını tek taraflı ihlal edecek İç Piyasalar Yasa Tasarısını kabul etmesinin ardından Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

AB'nin İngiltere'den söz konusu tasarının sorunlu kısımlarını eylül ayı sonuna kadar kaldırmasını talep ettiğini anımsatan Von der Leyen, "Tasarı, doğası gereği ayrılık anlaşmasını ihlal ediyor. Tasarının bu haliyle kabul edilmesi İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolüne aykırı bir durum ortaya koyuyor." dedi.

Von der Leyen, tasarıdaki sorunlu hükümlerin kaldırılmadığına dikkati çekerek, "Bu nedenle Komisyon İngiliz hükümetine resmi tebligat gönderme kararı aldı. Bu tebligat, hukuku ihlal sürecinin ilk aşaması." diye konuştu.

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İngiltere'nin bir ay içerisinde resmi yanıtta bulunması gerektiğini ifade eden Von der Leyen, "Biz yükümlülüklerimizin arkasında duruyoruz. Komisyon ayrılık anlaşmasının tam ve zamanında uygulanması içim çalışmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene varılan Brexit anlaşmasına göre, Birleşik Krallık AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle gümrük birliği içinde kalmayı sürdürecekti.

Tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyor.

AB AY SONUNA KADAR SÜRE VERMİŞTİ

AB, tasarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek düzenlemenin geri çekilmesini istiyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Londra'ya ay sonuna kadar süre vermiş, aksi halde Avrupa Adalet Divanı'na gideceklerini duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada metnin AB'nin Birleşik Krallık'ı "parçalama gücüne" karşı sigorta olduğunu belirterek, "Tasarı, Birleşik Krallık'ın egemenliği ve bütünlüğüne önem veren herkes tarafından memnuniyetle karşılanmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere, 31 Ocak'ta AB’den ayrılmıştı.

Taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş, ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti.

31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.


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