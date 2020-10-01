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EBRD Başekonomisti: Türkiye'de öncü veriler ekonomide iyileşmeye işareti

01.10.2020 - 14:03
EBRD Başekonomisti: Türkiye'de öncü veriler ekonomide iyileşmeye işareti | Ekonomi Haberleri

EBRD Bölgesel Başekonomisti Kelly, Türkiye'de son öncü verilerin ekonomide iyileşmenin başladığına işaret ettiğini belirterek, "Tahminlerimiz, bu yılın ikinci yarısında bu zamana kadar verilerde gördüğümüz artışın devam etmesini içeriyor" dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, EBRD'nin, faaliyette bulunduğu ülkelere ilişkin büyüme tahminlerini revize etmesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ekonomiler gibi Türk ekonomisinin de salgından etkilendiğini ifade etti.

Kelly, "(Türkiye'de) Ekonominin bu yıl yüzde 3,5 daraldıktan sonra 2021 yılında yüzde 5 seviyesinde büyüme göstermesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'ye ilişkin son ekonomik göstergeleri değerlendiren Kelly, "Son öncü veriler ekonomide iyileşmenin başladığına işaret ediyor ve tahminlerimiz, bu yılın ikinci yarısında bu zamana kadar verilerde gördüğümüz artışın devam etmesini içeriyor. Türkiye, tüketimin itici gücüne sahip olan bir ekonomi ve çabuk toparlanma eğilimi var. Bu yüzden de 2021 yılı için güçlü bir büyüme tahminimiz var." şeklinde konuştu.
Kelly, salgında olası bir ikinci dalga nedeniyle önümüzdeki dönemde sosyal mesafe tedbirlerinin yeniden artırılmasının ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.

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"TİCARETİN YÖN DEĞİŞTİRMESİ TÜRKİYE İÇİN AVANTAJ OLABİLİR"

Roger Kelly, Türkiye'nin; salgının ekonomik etkileri, Türk lirasının performansı, makroekonomik denge ve coğrafi riskler gibi potansiyel zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Kelly, "Salgının Türkiye ekonomisi için sunduğu bazı fırsatlar da olabilir. Özellikle şirketlerin tedarik zincirlerini kısaltmak istemesi nedeniyle ticaretin yön değiştirmesi açısından... Türkiye'nin coğrafi konumu, esnek imalat temeli, ticaretin merkeze yakınlaştırılması için fırsat sunabilir. Özellikle AB ile yapılan ticaret açısından..." ifadelerini kullandı.

"FAİZ ARTIŞI KARARI, CESUR BİR ADIMDI"

Son dönemdeki para politikası adımlarını da değerlendiren Kelly, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son 2 yıldır ilk kez faiz artırımına gitmesi, umuyorum ki yeniden makroekonomik istikrar konusuna odaklanılmasına ilişkin bir işarettir. Politika yapıcılar için oldukça hassas zamanlar... Toparlanma, halen kırılgan ve daha sürecin erken safhalarında. Bu anlamda faiz artışı kararı, cesur bir adımdı. Umuyorum ki bu, otoritelerin toparlanma ve makro ekonomik istikrar arasındaki uygun dengenin korunması için gerekli politika adımlarını atmaya hazır oldukları konusunda bir işarettir."


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