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AB’den dev çelik birleşmesine ret

12.06.2019 - 09:49
AB’den dev çelik birleşmesine ret | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu, gerçekleşmesi halinde Avrupa çelik sektöründeki dengeleri ciddi şekilde etkileyecek Alman Thyssenkrupp ile Hint Tata’nın birleşmesine onay vermedi.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre; AB Komisyonu’nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, müşteri ve tüketicilere ciddi düzeyde zarar vermesini engellemek amacıyla bu birleşmeyi yasakladıklarını söyledi.

Güçlerini birleştirmeleri halinde çok uluslu çelik devi ArcelorMittal’in ardından Avrupa’nın ikinci büyük çelik şirketi haline gelecek iki şirketin füzyon kararı almasında Çin çelik sektörünün yükselişinin karşısında ayakta kalabilme çabası öne çıkıyordu. AB Komisyonu ise Thyssenkrupp-Tata birleşmesinin rekabeti kısıtlayacağı ve farklı çelik türlerinde fiyat artışlarına neden olacağı gerekçesiyle birleşmeye başından bu yana sıcak bakmadığını gösterdi. Birleşmenin gerçekleşmesi için sunulan çözüm önerilerinin de endişeleri giderecek düzeyde olmaması AB Komisyonu’nu bu kararı almaya iten en önemli neden oldu.

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Avrupa çelik sektörünün ABD’nin tarife politikaları, Asya kaynaklı ucuz ithalat ve kapasite aşımı gibi sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gelen bu kararın özellikle Thyssenkrupp’ta kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidilmesine neden olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beklentiler Thyssenkrupp’un altı binden fazla kişinin işine son vereceği yönünde.


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