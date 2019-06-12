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Türkiye’nin en değerlisi THY

12.06.2019 - 09:43
Türkiye’nin en değerlisi THY | Ekonomi Haberleri

Brand Finance’in araştırmasına göre Türk Hava Yolları, 1.7 milyar doları aşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en değerli markası oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” çalışmasının 12’ncisini tamamlandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, listede ilk sırayı 1 milyar 735 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, şirketi 1 milyar 637 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. Listede üçüncü sırayı 1 milyar 344 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası alırken, Türk Telekom 1 milyar 185 milyon dolarla dördüncü, Turkcell 1 milyar 182 milyon dolarla beşinci sıraya yerleşti. Marka değeri 1 milyar 135 milyon dolar olarak belirlenen İş Bankası listenin altıncı sırasına yükselirken, kurumu 934 milyon dolarla Akbank, 837 milyon dolarla Arçelik, 647 milyon dolarla Yapı Kredi, 458 milyon dolarla Ford Otosan izledi.

19.8 MİLYAR DOLARLIK DEĞER

Araştırmaya göre, Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri 19.8 milyar dolar olarak hesaplandı. Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil olurken, Enerjisa 31, Şok Market 34, Nef İnşaat 35, MLP Sağlık 51, Yataş 61, Avivasa 95 ve Desa Deri 98’inci sıradan listeye girdi. İlk 100’de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 19 ile Koçtaş’ta gerçekleşti. Şirket bu artışla 49’uncu sıradan 39’uncu sıraya yükseldi. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 73 ile İntema İnşaat Malzemeleri’nde oldu. Şirket 64’üncü sıradan 88’inci sıraya geriledi.


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