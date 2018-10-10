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9 ayda 26 milyon yolcu geçiş yaptı

10.10.2018 - 16:17
9 ayda 26 milyon yolcu geçiş yaptı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yılın 9 ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüze 11 artırarak, toplam 25,9 milyon kişiye ev sahipliği yaptı.

 

İstanbul Sabiha Gökçen'den yapılan açıklamaya göre, yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise en büyük 13'üncü havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yıl boyunca yakaladığı çift haneli büyüme oranını devam ettirdi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 23,4 milyon yolcunun geçiş yaptığı İstanbul Sabiha Gökçen’den bu yılın aynı döneminde 25,9 milyon yolcu geçiş yaptı.
Buna göre ilk 9 ayda yolcu artışı yüzde 11 oldu. Bu yılın ilk 9 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 12 artışla yaklaşık 8,7 milyon olurken, iç hat yolcu sayısı da yüzde 10 oranında artarak yaklaşık 17,2 milyon oldu.

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Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise yüzde 7 artarak, 168 bin 360 olarak gerçekleşti.

Öte yandan sadece eylül ayında İstanbul Sabiha Gökçen’i toplam 3 milyon 66 bin 403 kişi kullandı. Eylül ayında yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 4 oldu.

Bu artış yine sadece eylül ayında dış hat yolcularında yüzde 7, iç hat yolcularında ise yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, 2018 yılına girerken hedeflerinin bu yılı çift haneli büyüme rakamı ile tamamlamak olduğunu belirterek, "Yılın ilk 3 çeyrek rakamlarına baktığımız zaman bu hedefimize ulaşmış olduğumuzu görüyoruz. Bizi mutlu eden bir başka gelişme de dış hat yolcu sayımızda ilk 9 ayda elde ettiğimiz yüzde 12’lik büyüme. Yoğun yaz sezonunu başarıyla geride bıraktık. Amacımız bu ivmeyi yılın geri kalan bölümünde de korumak ve 2018 yılı hedeflerimize ulaşmak." ifadelerini kullandı.

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