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664 firma yatırım teşvik belgesi aldı

25.05.2017 - 08:42

Nisan ayında 664 firmaya çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre, tarım sektöründe 13, madencilik sektöründe 14, imalat sektöründe 227, enerji sektöründe 234, hizmet sektöründe 176 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

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Nisan ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 12.24 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 1.4 milyar dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 21,497 olarak belirlendi.

Listeye göre, Hema Elektrik Üretim AŞ'ye Bartın'da 1,339 MW kapasiteli ve 3.8 milyar TL yatırım tutarında komple yeni termik santral yatırımı için, Evrencik Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Ltd. Şti'ye de Kırklareli'de 120 MW kapasite ve 300 milyon TL yatırım tutarında komple yeni RES yatırımı için çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.


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