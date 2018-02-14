4 yıldır ilk kez kâr etmeyi bekliyor

Toshiba, son 4 yıldır ilk kez yıllık bazda kar elde etmeyi beklediğini bildirdi.

Japon teknoloji devi Toshiba, ABD'deki nükleer enerji birimi Westinghouse'dan kaynaklanan milyarlarca dolar zararı telafi etmek konusunda ilerleme sağladığını belirtti. Toshiba, 31 Mart'ta sona erecek mali yılı kar ile tamamlamayı beklediklerini duyurdu.

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Daha önce yapılan açıklamalarda cari mali yılı 110 milyar yen zarar ile kapatmayı beklediğini ifade eden Toshiba, bu beklentisini 520 milyar yen (4.86 milyar dolar) kar olarak revize etti.

Analistler de Toshiba'nın cari mali yılı 187,84 milyar yen kar ile kapatmasını bekliyorlar.

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