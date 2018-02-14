Ripple'ın CEO'sundan 'kripto para' uyarısı

Ripple`ın CEO`su Garlinghouse, çok sayıda kripto paranın değerinin eninde sonunda sıfırlanacağını söyledi.

2017`nin en hızlı yükselen kripto para birimlerinden Ripple`ın CEO`su Brad Garlinghouse, Goldman Sachs'ın Teknoloji ve İnternet Konferansı'nda konuştu. XRP'nin kurucusu Garlinghouse, yaptığı konuşmada çoğu kripto paranın bir değer katmadığını ve sadece spekülatif amaçlarla alım satımının yapıldığını belirtti.

Garlinghouse'a göre, Bitcoin bu paralardan farklı. Bir değer deposu olarak uzun süre tedavülde kalacak. Diğerlerinin ortadan kaybolacağını belirtmesinin ardında ise çok basit bir sebep yatıyor. Bu paralar alım satım dışında bir işte kullanılmıyorlar ve uzun vadede var olmaları için bir sebep bulunmuyor.

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Ocak ayında 3,31 dolara yükselen XRP, şu sıralar 1 doların altında işlem görüyor. Kullandığı Ripple ödeme sistemi sayesinde yatırımcıların dikkatini çeken kripto para birimi, bankalar arası düşük mâliyetli ve hızlı işlem yapmak için ortaya çıktı.

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Ülkemizde de bir bankanın uluslararası para göndermede kullanmasıyla adı duyulan Ripple, şu anda en büyük pazar hacmine sahip üçüncü kripto para.

Piyasadaki toplam Ripple'ların dolar cinsinden değeri 40,1 milyarı bulurken, bu paraların büyük bölümü şirket rezervinde tutuluyor. Bu sebeple eleştirilen para birimi, Bitcoin'den de bu anlamda farklı, zira Bitcoin'de madencilerin ürettiği yeni paraların oranına göre enflasyon değeri belli oluyor.

Garlinghouse, Bitcoin'in Ripple'a göre 1.000 kat daha yavaş ve daha pahalı olduğunun ve Bitcoin'in "farklı bir problemi" çözeceğinin de altını çizdi.

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