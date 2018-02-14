‹ Önceki Haber 4 yıldır ilk kez kâr etmeyi bekliyor 4 yıldır ilk kez kâr etmeyi bekliyor Sonraki Haber › Almanya'nın büyümesi beklentilere paralel Almanya'nın büyümesi beklentilere paralel

Ripple'ın CEO'sundan 'kripto para' uyarısı

14.02.2018 - 10:15 | Son Güncelleme :

Ripple`ın CEO`su Garlinghouse, çok sayıda kripto paranın değerinin eninde sonunda sıfırlanacağını söyledi.

2017`nin en hızlı yükselen kripto para birimlerinden Ripple`ın CEO`su Brad Garlinghouse, Goldman Sachs'ın Teknoloji ve İnternet Konferansı'nda konuştu. XRP'nin kurucusu Garlinghouse, yaptığı konuşmada çoğu kripto paranın bir değer katmadığını ve sadece spekülatif amaçlarla alım satımının yapıldığını belirtti.

Garlinghouse'a göre, Bitcoin bu paralardan farklı. Bir değer deposu olarak uzun süre tedavülde kalacak. Diğerlerinin ortadan kaybolacağını belirtmesinin ardında ise çok basit bir sebep yatıyor. Bu paralar alım satım dışında bir işte kullanılmıyorlar ve uzun vadede var olmaları için bir sebep bulunmuyor.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Ocak ayında 3,31 dolara yükselen XRP, şu sıralar 1 doların altında işlem görüyor. Kullandığı Ripple ödeme sistemi sayesinde yatırımcıların dikkatini çeken kripto para birimi, bankalar arası düşük mâliyetli ve hızlı işlem yapmak için ortaya çıktı.

FİNANS EĞİTİMİNİ BIGPARA AVANTAJIYLA ALIN! DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Ülkemizde de bir bankanın uluslararası para göndermede kullanmasıyla adı duyulan Ripple, şu anda en büyük pazar hacmine sahip üçüncü kripto para.

 

Piyasadaki toplam Ripple'ların dolar cinsinden değeri 40,1 milyarı bulurken, bu paraların büyük bölümü şirket rezervinde tutuluyor. Bu sebeple eleştirilen para birimi, Bitcoin'den de bu anlamda farklı, zira Bitcoin'de madencilerin ürettiği yeni paraların oranına göre enflasyon değeri belli oluyor.

Garlinghouse, Bitcoin'in Ripple'a göre 1.000 kat daha yavaş ve daha pahalı olduğunun ve Bitcoin'in "farklı bir problemi" çözeceğinin de altını çizdi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

  • Goldman Sachs
  • kripto para
  • Ripple
‹ Önceki Haber 4 yıldır ilk kez kâr etmeyi bekliyor 4 yıldır ilk kez kâr etmeyi bekliyor Sonraki Haber › Almanya'nın büyümesi beklentilere paralel Almanya'nın büyümesi beklentilere paralel
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.060 Değişim: 0,49% Hacim : 3.392 Mio.TL Son veri saati : 16:08
Düşük 114.673 14.02.2018 Yüksek 115.607
Açılış: 115.329
3,7984 Değişim: -0,18%
Düşük 3,7958 14.02.2018 Yüksek 3,8135
Açılış: 3,8053
4,6913 Değişim: -0,23%
Düşük 4,6877 14.02.2018 Yüksek 4,7256
Açılış: 4,70195
162,57 Değişim: -0,03%
Düşük 162,45 14.02.2018 Yüksek 163,79
Açılış: 162,62
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.