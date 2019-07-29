21 milyar TL yatırdı, 23 ülkede lider oldu | Ekonomi Haberleri

Vodafone Türkiye, kişibaşı 11.5 GB internet kullanımı ile Vodafone’nun faaliyet yürüttüğü 23 ülke içinde Türkiye’yi liderliğe taşıyan Red aboneleri için daha fazla ayrıcalık sunduğu‘Red First’ü geliştirdi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Ortalamanın üstündeki data kullanımı ile ‘en dijital’ abonelere sahibiz” dedi.

Hürriyet gazetesinden Hülya Giler'in haberine göre; Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye’nin Vodafone’nun faaliyette olduğu 23 ülke içinde en çok internet kullanan aboneleri ile lider konumda olduğunu ve burada geliştirdikleri birçok ürün ve hizmeti diğer Vodafone ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. Vodafone Red abonelerinin aylık kişi başı 11.5 GB data tüketimi ile 23 ülke içinde ‘en dijital’ aboneler olarak dikkat çektiğini belirten Aksoy, “Vodafone Red’liler aylık kişi başı 11.5 GB’lik data tüketimi, yüzde 80 akıllı telefon kullanımı ve yüzde 76 uygulama penetrasyonu ile Türkiye’yi diğer Vodafone ülkeleri içinde liderliğe taşımış durumda. Bunda elbette Türkiye’nin genç dinamik nüfusu ve Vodafone Türkiye olarak müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetlerimizin payı büyük. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun Türkiye’de geliştirdiğimiz birçok ürün ve hizmet ile diğer Vodafone ülkelerine örnek oluyoruz. Geliştirdiğimiz bazı ürünler farklı Vodafone ülkelerinde de pazara sunuldu. GSM dışı faydalar konusunda diğer ülkelere birçok kez örnek olduk. Örneğin Türkiye’de geçerli olan paketin tüm özelliklerinin yurtdışında da aynı şekilde geçerli olduğu Vodafone Kırmızı Pasaport uygulamamız birçok ülkede örnek alındı” dedi.

21 MİLYAR TL TOPLAM YATIRIM

Teknoloji yatırımının telekomünikasyon sektöründe verimliliği ve erişimi arttırdığını vurgulayan Aksoy, “Biz de hayata geçirdiğimiz yatırımlarla, geliştirdiğimiz ürünlerle bireylerin ve kurumların verimliliğini ve erişimini artıkmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar Türkiye’de 21 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Son bir yılda yaptığımız yatırım tutarı 1.5 milyar TL. Altyapı yatırımlarımızın yanı sıra geliştirdiğimiz yeni ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha fazla karşılamayı hedefliyoruz. Şimdi de Vodafone Türkiye’nin en çok kullanılan tarifelerinden biri olan Vodafone Red’de sunduğumuz ayrıcalıkları bir adım öteye taşıyarak ‘Red First’ü geliştirdik” diye konuştu.

448 MİLYON TL GSM DIŞI FAYDA

Vodafone’nun davetlisi olarak katıldığımız ‘Red First’ün tanıtım toplantısında konuşan Aksoy, “Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 950 bin müşteri kullandı. Dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkaran Red’lilere, 400 milyon TL’si yurtdışı faydalarıyla, 43 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 4.5 milyon TL’si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere yaklaşık 448 milyon TL’lik ayrıcalık sağlandı. Vodafone olarak yüksek data kullanan Red’li müşterilerimiz için ‘öncelik sende’ mottosuyla geliştirilen Red First ile kullanıcılara 40 GB mobil internet, 3 gün ücretsiz yurtdışı kullanım gibi birçok ayrıcalıklar sunacağız.”

YURTDIŞI ARAMADA 157 MİLYON TL TASARRUF

Vodafone Red’lilerin 23 ülkedeki ev, cep ve iş telefonlarını tarifelerindeki her yöne dakikaları kullanarak aramaya devam ettiklerini kaydeden Engin Aksoy, şu bilgileri verdi: “Son 1 yılda Vodafone Red’lilerin aylık ortalama yüzde 12’si yurtdışını aradı. En çok Almanya, Fransa ve Hollanda’yı arayan Vodafone Red’liler, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 157 milyon TL tasarruf etti. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye’deki gibi kullanma imkânı sunan Her Şey Dahil Pasaport – Dünya hizmetini son 1 yılda 493 bin kişi kullandı. Gerek Vodafone abone bazında gerekse Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Vodafone Red’liler, son 1 yılda 381 milyon GB mobil internet kullandı, 28.5 milyar dakika konuştu, 4.1 milyar SMS attı.”