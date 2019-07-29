‹ Önceki Haber 21 milyar TL yatırdı, 23 ülkede lider oldu 21 milyar TL yatırdı, 23 ülkede lider oldu Sonraki Haber › ASELSAN deniz altında ilke imza attı ASELSAN deniz altında ilke imza attı

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

29.07.2019 - 12:06
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 9 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti


Etiketler

‹ Önceki Haber 21 milyar TL yatırdı, 23 ülkede lider oldu 21 milyar TL yatırdı, 23 ülkede lider oldu Sonraki Haber › ASELSAN deniz altında ilke imza attı ASELSAN deniz altında ilke imza attı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.373 Değişim: 0,52% Hacim : 5.809 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.524 29.07.2019 Yüksek 103.526
Açılış: 103.147
5,6127 Değişim: -0,96%
Düşük 5,6001 29.07.2019 Yüksek 5,6709
Açılış: 5,6673
6,2523 Değişim: -0,97%
Düşük 6,2369 29.07.2019 Yüksek 6,3149
Açılış: 6,3137
256,33 Değişim: -0,85%
Düşük 255,20 29.07.2019 Yüksek 259,45
Açılış: 258,52
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.