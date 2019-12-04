"2020 birleşme ve satın alma yılı olacak"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, 2020'nin, birleşme ve satın almalar tarafında çok anlamlı bir yıl olacağını belirterek, "Bankalarda likiditenin sağlanma yönündeki iştahının artması ve faizlerin düşmesi de satın alma finansmanları anlamında ciddi bir avantaj sağlayacağı için bu işlemleri hızlandıracak ve artıracak." dedi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Kızılkaya Yıldız, İstanbul Ticaret Üniversitesi Borsa ve Yatırım Topluluğu tarafından düzenlenen 2. Ekonomi ve Yatırım Zirvesi'nde konuştu. Yıldız, birleşme ve satın almalarda 2018'in çok iyi bir yıl olduğunu ancak 2019'un tüm dünyada sayısal ve niceliksel olarak azalmanın yaşandığı bir dönem olduğunu söyledi.

Yıldız, 2020'nin iyi bir yıl olacağına inandıklarını belirterek, "Çok ciddi anlamda birleşme ve satın almaların olacağını; enerji, teknoloji, gıda ve sanayinin hemen hemen her kolunda birleşme ve satın almalar olacağına inanıyoruz" dedi.

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İhracata yönelik faaliyette bulunan firmalara talep olduğunu ve burada ciddi bir işlem sayısı ve hacim beklediklerini ifade eden Yıldız, "Bankalarda likiditenin sağlanma yönündeki iştahının artması ve faizlerin düşmesi de satın alma finansmanları anlamında ciddi bir avantaj sağlayacağı için bu işlemleri hızlandıracak ve artıracak. 2020, birleşme ve satın almalar tarafında çok anlamlı bir yıl olacak." şeklinde konuştu.

Yıldız, firmaların; ihracatı çeşitlendirme yönünde esnekliğe ve kabiliyete sahip olduklarına işaret ederek, "Dünya konjonktüründe birtakım sıkıntılar yaşandığı dönemde bile ihracat pazarlarını çeşitlendirerek satış kabiliyetlerini artırabiliyorlar." dedi.

"YABANCI YATIRIMCIYI MUTLAKA ÇEKMEK ZORUNDAYIZ"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören de inşaatın uzun süren bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Tüketici açısından konut ya da iş yeri sahibi olmak, yıllardır biriktirdiği değeri gayrimenkule transfer etmesini gerektiriyor. Tamamen güvene dayalı, ülkeye, ekonomiye ve kendine güven..." diye konuştu.

Öngören, 2019 yılında hem yatırım hem de alım açısından rakamların önceki yıllara göre düştüğünü ancak son aylarda, önceki çeyreklere göre satışların arttığını kaydetti.

Bekleyen talebin faizlerin düşmesiyle yavaş yavaş arza yöneldiğini ve bu ivmelenmenin devam edeceğini belirten Öngören, "Gayrimenkul sektöründe de son 6 aydır pek çok yabancı kurumsal yatırımcıyla görüşüyoruz. Bu yabancı yatırımcıyı mutlaka çekmek zorundayız. Türkiye'nin son 15 yıllık tablosuna baktığımızda, büyüdüğümüz her rakam Türkiye'ye giren yabancı sermayeye tamamıyla paralel." ifadelerini kullandı.

"ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİLEREK DENGELENME GERÇEKLEŞTİ"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Küçükçolak ise zorlu bir dönemden geçilerek dengelenmenin gerçekleştiğini söyledi.

Küçükçolak, "Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan biri bankacılık kesiminin çok fazla domine olmasıdır. Yüzde 90'ların üzerinde finansman kaynağı olarak bankacılık kullanılır. Kalkınma ve yatırım bankacılığı bu alanda bir şans. Bunu hem hükümet kanadı hem de özel sektör anlamış durumda. Bunun 2020'de hızlandırılması ve somut örneklerinin olması lazım." diye konuştu.

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