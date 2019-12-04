Avrupa Merkez Bankası 117 bankayı denetleyecek | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'ndeki büyük ticari bankaları stres testinden geçiren Avrupa Merkez Bankası, gelecek yıl 117 bankayı denetleyecek.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB), yapılan açıklamada, Euro Bölgesi'nin merkez bankasının, 2020'de doğrudan denetleyeceği banka sayısının yıllık gözden geçirmenin ardından 119'dan 117'ye indiği bildirildi.

Banka, Deutsche Bank ve Commerzbank gibi büyük bankaları denetleme görevini 2014'te üstlenmişti.

Avrupa Merkez Bankası'nın, Brexit nedeniyle Euro Bölgesi'ne yaşanacak taşınmalar sonrası JP Morgan, Morgan Stanley, UBS ve Goldman Sachs'ın bağlı ortaklıklarını da denetlemesi bekleniyor.

Etiketler