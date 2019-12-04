‹ Önceki Haber Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi Sonraki Haber › "2020 birleşme ve satın alma yılı olacak" "2020 birleşme ve satın alma yılı olacak"

Avrupa Merkez Bankası 117 bankayı denetleyecek

04.12.2019 - 15:55
Avrupa Merkez Bankası 117 bankayı denetleyecek | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'ndeki büyük ticari bankaları stres testinden geçiren Avrupa Merkez Bankası, gelecek yıl 117 bankayı denetleyecek.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB), yapılan açıklamada, Euro Bölgesi'nin merkez bankasının, 2020'de doğrudan denetleyeceği banka sayısının yıllık gözden geçirmenin ardından 119'dan 117'ye indiği bildirildi.
Banka, Deutsche Bank ve Commerzbank gibi büyük bankaları denetleme görevini 2014'te üstlenmişti.

Avrupa Merkez Bankası'nın, Brexit nedeniyle Euro Bölgesi'ne yaşanacak taşınmalar sonrası JP Morgan, Morgan Stanley, UBS ve Goldman Sachs'ın bağlı ortaklıklarını da denetlemesi bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
107.701 Değişim: 0,85% Hacim : 8.475 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 106.702 04.12.2019 Yüksek 107.795
Açılış: 107.254
5,7541 Değişim: 0,18%
Düşük 5,7336 04.12.2019 Yüksek 5,7571
Açılış: 5,7438
6,3805 Değişim: 0,21%
Düşük 6,3550 04.12.2019 Yüksek 6,3899
Açılış: 6,3669
272,45 Değişim: -0,13%
Düşük 271,98 04.12.2019 Yüksek 274,47
Açılış: 272,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.