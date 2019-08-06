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2 günde 2.1 milyar lira kredi başvurusu

06.08.2019 - 11:28 | Son Güncelleme :
2 günde 2.1 milyar lira kredi başvurusu | Ekonomi Haberleri

Kamu bankalarının faiz indirimi sonrasında, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından müşterilerden gelen talebe ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yapılan faiz indirimi sonrasında, ilk iki gün içerisinde üç bankaya 13 binden fazla müşterinin toplamda 2,1 milyar liranın üzerinde konut kredisi başvurusu yaptığı belirtilerek, "Belirtilen başvuru tutarı bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur. Vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzde dönemde de devam edeceği beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık yüzde 0,99'dan başlayan oranlarla 180 aya kadar vade ile tüm vatandaşlara kredi kullanma imkanı sunmuştu.

Üç kamu bankasının ardından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da konut finansmanı oranlarında indirime gitmişti.


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