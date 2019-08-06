‹ Önceki Haber 2 günde 2.1 milyar lira kredi başvurusu 2 günde 2.1 milyar lira kredi başvurusu Sonraki Haber › Çin ABD'nin iddialarını reddetti Çin ABD'nin iddialarını reddetti

Bitcoin o seviyenin üzerinde

06.08.2019 - 11:46
Bitcoin o seviyenin üzerinde | Bitcoin Haberleri

Küresel ticari gerilimlerin desteğiyle kripto para birimleri piyasalarında görülen toparlanmanın ardından Bitcoin 12 bin 115 dolarla 12 bin doların üzerine yükseldi.

Kripto para birimleri piyasalarında görülen olumlu seyre rağmen piyasadaki 24 saatlik işlem hacminin 68 milyar 24 milyon dolarla düşük düzeylerde seyretmesi, kripto para birimlerinin dar aralıklarda hareket ettiğine işaret etti.

Bunun yanında ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Avustralya ve Kanada'dan veri koruma ve kişisel gizlilik yetkilileri, Facebook'un kripto para birimi projesi Libra'ya yönelik endişelerine dile getirdikleri bir ortak açıklama yayınladı. Söz konusu açıklamada Facebook'un geçmişte kişisel gizliliğe yönelik endişelere müdahale konusunda başarısız olduğuna dikkat çekildi ve söz konusu projenin Libra ağının piyasaya sürülmesinin ardından milyonlarca insanın kişisel verilerinin bekçisi haline geleceği endişeleri oluşturduğu vurgulandı. Yayınlanan açıklamada, Libra ve Calibra'nın bu ani uygulama planlarının ardından endişeliyiz çünkü (bu projenin) yeterince detaylandırılmadığını düşünüyoruz denildi.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.03 artışla 12 bin 115 dolara yükseldi ve 216 milyar 396 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2,426 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.42, yüzde 0.10 ve yüzde 0.60 düşüşle sırasıyla yalnızca Ripple, Binance Coin ve Tether düştü. Ayrıca, son 24 saatte yüzde 4.19 artışla en yüksek hacimli 10 kripto para birimi listesinde 10'uncu sıraya yükselen Monero, en büyük 10 arasında en çok değer kazanan kripto para birimi oldu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 61'i gerilerken, son 24 saatte yüzde 15.29 ile en çok 87'nci sıradaki Japan Content Token değer kaybetti ve yüzde 269.94 ile de en çok 94'üncü sıradaki TRONCLASSIC yükseldi.

Bitcoin'in 12 bin dolar düzeyine yükselmesine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.9 artışla 318 milyar 56 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 4.03

2.Ethereum yüzde 1.71

4.Bitcoin Cash yüzde 1.76

5.Litecoin yüzde 3.70

7.EOS yüzde 2.77

9.Bitcoin SV yüzde 3.14

10.Monero yüzde 4.19 yükselirken

3.Ripple yüzde 0.42

6.Binance Coin yüzde 0.10

8.Tether yüzde 0.60 düştü.


‹ Önceki Haber 2 günde 2.1 milyar lira kredi başvurusu 2 günde 2.1 milyar lira kredi başvurusu Sonraki Haber › Çin ABD'nin iddialarını reddetti Çin ABD'nin iddialarını reddetti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.584 Değişim: 0,92% Hacim : 5.503 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.823 06.08.2019 Yüksek 100.058
Açılış: 98.984
5,5235 Değişim: -0,82%
Düşük 5,5055 06.08.2019 Yüksek 5,5938
Açılış: 5,569
6,1902 Değişim: -0,84%
Düşük 6,1646 06.08.2019 Yüksek 6,2926
Açılış: 6,2427
261,65 Değişim: -0,33%
Düşük 259,50 06.08.2019 Yüksek 265,22
Açılış: 262,52
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.