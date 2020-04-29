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"2. Dünya Savaşı'ndan beri en derin resesyon olabilir"

29.04.2020 - 17:42
"2. Dünya Savaşı'ndan beri en derin resesyon olabilir" | Ekonomi Haberleri

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier, küresel salgınının Alman ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirterek, "Federal cumhuriyet tarihindeki en kötü resesyonu yaşayacağız" dedi.

 

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülke ekonomisine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman ekonomisinin yoğun iç ve dış şoklarla karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

İhracatın düşmesi ve salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim üzerindeki etkisiyle Alman hükümetinin GSYH'nin yüzde 6,3 azalmasını beklediğini ifade eden Altmaier, gelecek yıl ekonominin toparlanarak yüzde 5,2 büyüyeceğine işaret etti.

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Kovid-19 salgınının; Almanya'yı hem ekonomik hem de politik büyük zorluklarla uğraşmak zorunda bıraktığını ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Alman ekonomisini en derin resesyona sürükleyeceğini belirten Altmaier, federal cumhuriyet tarihindeki en kötü resesyonu yaşayacaklarını söyledi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemleri hafifletmek için acele edilmemesi konusunda uyarıda bulunan Altmaier, "Ekonomik ve sosyal kısıtlamaları adım adım ve orantılı bir şekilde kaldırırsak yılın ikinci yarısına yavaş toparlanma ile başlayabiliriz." dedi.

Hükümet, ocak ayında, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesini bekliyordu. Alman ekonomisi 2008 finansal kriz döneminde yüzde 5,7 küçülmüştü. Böylece 10 yıllık "iyi" bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez ekonomide resesyon görülecek.
Bu arada, Alman hükümeti, işsiz sayının bu yıl 2,27 milyondan 2,62 milyona yükselmesini, ihracatın yüzde 11,6 düşmesini bekliyor.


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