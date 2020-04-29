Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) nisan toplantısında faiz oranı değiştirilmedi. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı, Fed'in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçlarını kullanmaya bağlı olduğu vurgulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ABD ve dünya genelinde büyük ekonomik ve insani zorluklara neden olduğunun belirtildiği açıklamada, salgına karşı alınan önlemlerin, ekonomik faaliyette keskin düşüşlere ve iş gücü piyasasında kayıpların artmasına neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, talepteki zayıflama ve petrol fiyatlarındaki düşüşün, enflasyonu düşük seviyelerde tuttuğuna işaret edilerek, ekonomik faaliyetteki bozulmanın, finansal şartları ciddi etkilediği belirtildi.

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Ayrıca krizin, kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratacağı, orta vadede ise ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu gelişmeler doğrultusunda Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığında tutma kararı aldığı kaydedildi.

Fed'in açıklamasında, ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedefine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar faiz oranlarının bu aralıkta tutulmasının beklendiği ifade edildi.

Komitenin, ekonomik görünüm ve halk sağlığına ilişkin gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceği, ekonomiyi desteklemek için uygun araçları kullanmayı sürdüreceği aktarıldı.

Öte yandan Fed'in, hanehalkları ve işletmelere kredi akışını desteklemek için Hazine kağıtlarıyla konut ve ticari olmak üzere ipoteğe dayalı menkul kıymet alımını sürüdüreceği kaydedildi.

Son olarak, büyük miktarlı gecelik ve vadeli repo işlemlerine de devam edileceğinin belirtilerek, Komitenin, piyasa koşullarını yakından izlemeye devam edeceğinin altı çizildi.

GÜVERCİN BİR FED'İ GERİDE BIRAKTIK

Eda Karadağ - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Fed nisan ayı toplantısında piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Mart ayında agresif bir şekilde iki kez faiz indiren Fed’in bu toplantısında sakin kalması bekleniyordu.

Fed’in açıklamalarına bakıldığında, Covid19 salgınına oldukça dikkat çekiyor. Salgının, orta vadede ekonomik görünüm üzerinde kayda değer riskler oluşturduğunu belirtiyor. Bu sıkıntının bir süre daha devam edeceğini ve ekonomik toparlanmanın zaman alacağını ve bu nedenle elindeki tüm araçları kullanabileceğinin bir kez daha sinyalini vermiş oldu.

Kısa vadede ekonomi üzerinde özellikle istihdam ve enflasyon üzerinde sert bir baskının oluşabileceğine dikkat çekilmiş. Diğer yandan, hazine kağıtları, konut ve ticari mortgage menkul kıymetlerini almaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, büyük miktarlı gecelik ve vadeli repo operasyonlarını sunmaya devam edeceklerini de ifade etmiş durumdalar. İş dünyasını ve hane halkını desteklemeye devam edeceklerini söylediler.

Fed bundan sonraki süreç için global gelişmelerin yanında ekonomik görünümü ve kamu sağlığına ilişkin gelecek bilgileri izleyeceklerini de karar metninde yer verdiler.

Sonuç olarak, piyasaların beklentisi doğrultusunda bir Fed toplantısı açıklandı. Salgının etkilerini yakından izlemeleri ve elindeki tüm araçları kullanacaklarını belirtmeleri aslında Fed’in de bu anlamda tedirgin olduğunu bize gösteriyor. Güvercin bir Fed var karşımızda dolayısıyla piyasalara etkisi de sınırlı da olsa Dolar negatif olmuş durumda.

Piyasalara bakıldığında, karar sonrası, EURUSD 1.0880 seviyesine doğru sınırlı bir yükseliş gösterdi. Altın üzerinde ciddi bir oynaklık görülmüyor, 1700$ çevresindeki seyir sürüyor. USDTL kurunda 6.95-7.00 aralığındaki seyir korunuyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri şu sıralarda Dolara karşı pozitif ancak TL’nin bu tablodaki gücü biraz zayıf kalıyor. Fed, piyasalar üzerinde sakin karşılandı.

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