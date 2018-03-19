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2 dev inşaat şirketine Almanlar talip

19.03.2018 - 09:23 | Son Güncelleme :

TMSF Başkanı Gülal, "TMSF, Dumankaya ve Fi Yapı ile ilgilenen Alman bir şirket ile görüşüyor" şeklinde açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada kurumun yönetimi altındaki gayrimenkul geliştirme şirketleri Dumankaya ve Fi Yapı ile ilgilenen Alman bir şirket ile görüştüklerini ve gizlilik anlaşması yaptıklarını söyledi.

Hürriyet gazetesinde Cumartesi günü yayımlanan haberde Gülal şirketin adını açıklamadı ancak "Dumankaya ve Fi Yapı problemini çözmenin prestij yaratacağına inanıyorlar... İyi bir noktadayız" dedi.

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Gülal, iki şirketin de 200'er milyon TL'ye "ihtiyacı" olduğunu ifade ederek, "Fi Yapı'nın bunu karşılayacak bir varlığı var.... Dumankaya'da 200 milyon TL'ye ihtiyaç var. Varlıkları bunun yarısını karşılıyor. Alman grupla aradaki bu farkı kapatacağız" dedi.

Gülal, iki şirketten konut almak için para veren ancak darbe girişiminin ardından kamunun el koyduğu ve faaliyetlerini askıya alan şirketlerden evlerini alamayan 4,000'in üzerinde "mağdur" olduğunu belirtti.


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