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Petrol fiyatları 66 dolar sınırında

19.03.2018 - 09:34 | Son Güncelleme :

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem günü uluslararası piyasalarda 65,90 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 65,05 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66,40 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,10 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.13 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 65,90 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,08 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 12-16 Mart döneminde ABD'de 4 petrol sondaj kulesi hizmete alınırken, önceki hafta 796 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi geçen hafta 800'e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde ülkedeki toplam petrol sondaj kulesi sayısı 631'di.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan uzmanlar, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın, "Moskova'nın küresel petrol piyasasının bu yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinden itibaren dengelenmesinden sonra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kısıntısı kararından çekilme olasılığını değerlendireceği" açıklamasının, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 65,85 ile 65,90 dolar aralığının direnç, 64,75 ile 65,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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