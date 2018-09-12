1.5 yılın ilk düşüşü gerçekleşti

ABD'de ÜFE, ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0.1 azalarak Şubat 2017’den bu yana ilk kez geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Şubat 2017’den bu yana ilk kez gerileyen endekse ilişkin beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi. Aynı dönemde, yıllık ÜFE de yüzde 2,8’e inerek yüzde 3,2 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında kaldı. Endeks, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,3'e çıkmıştı.

Raporda, üretici fiyatlarının ağustosta beklenmedik şekilde gerilemesinde ticaret ve taşımacılık maliyetleri ve gıda fiyatlarının düşmesinin belirleyici olduğu kaydedildi. Verilere göre, ülkede ticaret hizmetleri yüzde 0,9, taşımacılık hizmetleri yüzde 0,6 ve gıda fiyatları yüzde 0,6 ucuzladı. Enerji fiyatları ise ağustosta yüzde 0,4 artış gösterdi.

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Öte yandan, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de diğer kalemlerdeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,1 azaldı. Yıllık bazda yüzde 2,3’e inen endeksin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,7 artması bekleniyordu.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Piyasalar, beklentilerin altında kalan üretici fiyatlarının ardından yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ni merakla bekliyor.