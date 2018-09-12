Antalya'da beş yıldızlı otel icradan satıldı

Antalya'da beş yıldızlı Vera Mare Resort Otel icradan satıldı.

Serik 2. İcra Müdürlüğünce, Boğazkent Mahallesi'nde bulunan, 5 blokta 370 oda ve 888 yatak kapasitesine sahip Vera Mare Resort Otel'in satışı için Serik Belediyesi toplantı salonunda ihale düzenlendi.

Muhammen bedeli 178 milyon 865 bin 622 lira olarak belirlenen oteli, avukat Evren Kayahan 89 milyon 551 bin lira bedelle satın aldı.

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