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10 ayda uçan yolcu sayısı 35 milyona yaklaştı

12.11.2020 - 11:32
10 ayda uçan yolcu sayısı 35 milyona yaklaştı | Ekonomi Haberleri

Bu yılın ocak ile ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde, toplam 290 bin 511 seferin icra edildiği İstanbul'daki havalimanlarından toplam 34 milyon 274 bin 823 yolcu seyahat etti.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda 10 ayda iç hatta 8 bin 555, dış hatta 22 bin 141 sefer icra edildi. Böylece, bu havalimanından toplam 30 bin 696 uçuş düzenlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ocak ile ekim arasında toplam 104 bin 519 sefer yapıldı. Bu havalimanındaki seferlerin 69 bin 652'si iç, 34 bin 867'si dış hatta gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda yılın 10 aylık döneminde, iç hatta 51 bin 194, dış hatta 104 bin 102 sefer yapıldı. Toplam 155 bin 296 sefer, ocak ile ekim döneminde İstanbul Havalimanı'ndan icra edildi.

Yılın ilk 10 aylık döneminde, İstanbul'daki havalimanlarından iç hatta 129 bin 401, dış hatta 161 bin 110 olmak üzere toplam 290 bin 511 sefer yapıldı.

Geçen senenin ocak-ekim döneminde İstanbul'daki tüm havalimanlarından 591 bin 468 sefer icra edilmişti.

İSTANBUL HAVALİMANI 20 MİLYON YOLCUYA YAKLAŞTI

Atatürk Havalimanı, geçen yılın nisan ayındaki büyük taşınmanın ardından özel ve kargo uçuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ocak-ekim aylarında 9 milyon 896 bin 280 iç, 4 milyon 387 bin 830 dış hat seferi icra edildi. Bu havalimanından, yılın 10 ayında toplam 14 milyon 284 bin 110 yolcunun ağırladığı belirlendi.

Yılın on aylık döneminde İstanbul Havalimanı'ndan toplamda 19 milyon 990 bin 713 yolcu seyahat etti.

Yolcuların 6 milyon 488 bin 881'i iç, 13 milyon 501 bin 832'si dış hat noktalarına uçtu.

Ocak ile ekim arasındaki dönemde iç hatta 16 milyon 385 bin 161, dış hatta 17 milyon 889 bin 662 dış hat olmak üzere toplam 34 milyon 274 bin 823 yolcu İstanbul'daki havalimanlarından geçti.

Geçen yılın aynı döneminde ise İstanbul'daki havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısı 87 milyon 323 bin 365 olarak hesaplanmıştı.


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