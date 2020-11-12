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Merkez Bankası'ndan yeni ödeme sistemi

12.11.2020 - 11:17
Merkez Bankası'ndan yeni ödeme sistemi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıkların tamamlandığını bildirerek, "FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. FAST (fonların anlık ve sürekli transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir. FAST sisteminin, 18 aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanmaktadır. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir." açıklaması yapıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması  ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.

Ayrıntılar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme  sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni  sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki  para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat  gerçekleştirebileceklerdir.

FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama  olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların  kullanımına açılması planlanmaktadır. Sistemin kısa bir zaman  içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması  hedeflenmektedir.

FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik  numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir  şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de  vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.

Böylece, TCMB’nin Ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını,  yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini  destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir  adımı tamamlanmış olacaktır.

Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin,  yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası  haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok  önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.


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