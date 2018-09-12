İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülke Borsaları Forumu 12. Toplantısı yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülke Borsaları Forumu 12. Toplantısı, yurt dışından konuşmacıların da katılımıyla 11 Eylül Salı günü Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de gerçekleşti.

Forum, İİT üye ülke borsaları arasında gerçekleştirilecek iş birliği çerçevesini oluşturmak için, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) girişimleri ile 2005 yılında kurulmuş olup, Borsa İstanbul halen Forum'un koordinatörlüğünü üstlenmektedir. Forum toplantıları her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul’da İİT üye ülke borsaları, takas, saklama ve kayıt kuruluşları ile diğer ilgili kuruluşları (IIFM, IFSB, SESRIC, AAOFI, ICDT, IDB, AFE vb.) bir araya getirdi.

Toplantı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Sekretaryası Direktörü Selçuk Koç’un konuşması ile açıldı. Selçuk Koç konuşmasında İSEDAK çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İİT Üye Ülke Borsaları Forumu’nun İslam ülkelerine bu önemli alanda tecrübelerini paylaşma imkânı sunan düzenli bir platform olduğunu vurguladı. Ayrıca Forumun, İslam ülkeleri arasında bir altın borsası kurulmasına yönelik çalışmalarının ve İİT/İSEDAK Endeksinin tanıtımına dönük çabalarının öneminin altını çizdi.

Açılış oturumunda konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya “İslami Finans alanındaki uzmanlar, Sermaye Piyasası Altyapı kuruluşlarının İslam Hukukuna uyumuna ilişkin çeşitli konulara değinecekler. Aynı zamanda altyapı ve kalkınma projelerinin finansmanı için yenilikçi sukuk yapılarının kullanılması ve İslami Sermaye Piyasaları'nın güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar üzerine tartışacaklar. 12.’sini gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda ileriye dönük somut planlamalar yapılacağını umuyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra IFSB Genel Sekreteri Dr. Bello Lawal Danbatta, IIFM İcra Kurulu Başkanı Ijlal Ahmed Alvi ve AAOIFI Kıdemli Yöneticisi Mohammad Majd Bakir’in katılımlarıyla “Sermaye Piyasası Altyapı Kuruluşlarının İslam Hukukuna Uygunluğu” konulu panel yapıldı. Ayrıca Forum’da INCEIF üyesi Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha ve Durham Üniversitesi, İslam İktisadı ve Finansı Direktörü Prof. Dr. Mehmet Asutay birer sunum gerçekleştirdi.

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