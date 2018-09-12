Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 12 Eylül 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı hafif gerilerken, gram altın 247,8 liradan, çeyrek altın ise 406 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 247,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 247,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 247,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet altını da 1.657 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ONS ALTIN HAFİF GERİLEDİ

Altın fiyatları teknik direnç ve ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle hafif geriledi. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 1.195,11 dolardan işlem görüyor.

Etiketler