Borsa İstanbul 24 Nisan'da açık olacak mı? | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 24 Nisan'da açık olacak mı?
Borsa İstanbul AŞ tarafından, borsa bünyesinde yer alan piyasalarda 24 Nisan Cuma günü normal faaliyetlerin süreceği bildirildi.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, borsa bünyesinde yer alan pay piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında, 24 Nisan Cuma günü normal faaliyetlerin süreceği ifade edildi.
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Borsa İstanbul, 23 Nisan'da resmi tatil nedeniyle bir gün kapalı olacak.
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