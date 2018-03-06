Seyahat uygulaması Bitcoin kabul edecek

Güney Koreli seyahat uygulaması rezervasyonlarda Bitcoin kabul edecek.

Güney Kore'nin en büyük kripto para Borsası Bithumb tarafından yapılan bir e-posta açıklamasına göre şirket, otel rezervasyon uygulaması olan Yeogieottae ile işbirliğine gidiyor. Açıklamaya göre Yeogieottae, seyahat edeceklerin Bithumb'da bulunan Bitcoinleri ile rezervasyon yapmalarına imkan sağlayacak.

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Kore dilinde “Burası nasıl?” anlamına gelen Yeogieottae, 50 bin konaklama yeriyle Güney Kore'nin en büyük rezervasyon uygulamaları arasında yer alıyor.

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