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Seyahat uygulaması Bitcoin kabul edecek

06.03.2018 - 12:05

Güney Koreli seyahat uygulaması rezervasyonlarda Bitcoin kabul edecek.

Güney Kore'nin en büyük kripto para Borsası Bithumb tarafından yapılan bir e-posta açıklamasına göre şirket, otel rezervasyon uygulaması olan Yeogieottae ile işbirliğine gidiyor. Açıklamaya göre Yeogieottae, seyahat edeceklerin Bithumb'da bulunan Bitcoinleri ile rezervasyon yapmalarına imkan sağlayacak.

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Kore dilinde “Burası nasıl?” anlamına gelen Yeogieottae, 50 bin konaklama yeriyle Güney Kore'nin en büyük rezervasyon uygulamaları arasında yer alıyor.


Etiketler

  • bitcoin
  • Yeogieottae
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