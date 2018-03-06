ABank organik büyümeye odaklandı

Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abraham, "Şu anda Türkiye'de organik büyümeye odaklanıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Commercial Bank Grup CEO'su ve Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Joseph Abraham, Türkiye'de şu anda organik büyümeye odaklandıklarını ve gündemlerinde satın alma olmadığını söyledi.

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Alternatifbank'ın 2017 değerlendirmesi ve 2018 hedeflerinin açıklandığı toplantıda Abraham, "Şu anda Türkiye'de organik büyümeye odaklanıyoruz...şu anda satın alma planı da yok" dedi.

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