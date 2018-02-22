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Şeriata uygun kripto para ürettiler

22.02.2018 - 12:42

HelloGold kurucusu Lee, Türk yatırımcılara da ulaşmak istediklerini belirterek, “Kripto para dünyasında ilk şeriata uygun kripto para olduk” dedi.

Dünyada ilk "şeriata uygun" sertifikasına sahip altın destekli GOLDX kripto parasını piyasaya süren Malezya merkezli HelloGold teknoloji şirketinin kurucusu Robin Lee, “Kripto para dünyasında ilk şeriata uygun kripto para olduk” dedi.

Lee, AA muhabirine yaptığı açıklamada kripto para piyasasına farklı bir bakış açısı getirdiklerini belirterek “Altın yatırımları diğer yatırımlara göre riski en az olan yatırım seçeneği. Bu nedenle dünyada gittikçe büyümekte olan kripto para piyasasına altın destekli GOLDX kripto para ile giriş yaparak yatırımcıların kayıp risklerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

GOLDX kripto parasının altın olarak karşılığı olması nedeniyle yapılan yatırımların İslam’a uygun olduğunu savunan Lee, “Malezya'nın mali piyasalar için yetkisine sahip Amanie Advisors şirketine şeriata uygundur sertifikası alabilmek için başvuru yapmıştık. Yapılan araştırmalarda kripto paramız GOLDX’in İslam’a uygun olduğu tescillendi ve şeriata uygundur sertifikasını aldık. Kripto para dünyasında ilk şeriata uygun kripto para olduk.” diye konuştu.

ALTIN YATIRIMLARINDA KAR VE ZARAR KONTROLÜ DAHA KOLAY OLACAK

GOLDX kripto para ile yapılan altın yatırımlarında kar ve zarar kontrolünün daha kolay olacağını belirten Lee şunları söyledi:

“GOLDX’in en büyük hedefi her bireyin altın yatırımını en az zararla yapabilmesini sağlamak. Bir yatırımcı GOLDX kripto parasıyla bankalara veya kuyumculara gitmeden kendi telefonlarındaki uygulamalardan istediği altın yatırımını yapabilecek. Mesela Türkiye’de yaşayan bir kişi, altın fiyatını düşük gördüğünde 1 liralık altın alımı yapabilecek. Diğer yandan, bankaların aksine zarar ve kar kontrolünü yine telefonlarından kolay ve hızlıca yapabilecekler.”

Türkiye’nin altın yatırımlarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında bulunduğunu ifade eden Lee, ortak çalışabilecek doğru şirketlerle anlaşmaları durumunda Türk yatırımcılara da ulaşmak istediklerini söyledi. GOLDX kripto parasını geçen yıl sonunda piyasaya süren HelloGold şirketi, yıl sonunda kripto para için online altın platformu açmayı planladığını duyurdu.

Malezya'nın mali piyasalar için "şeriata uygundur" sertifikası verme yetkisine sahip Amanie Advisors şirketi tarafından yapılan açıklamada da söz konusu kripto paranın altın olarak karşılığı bulunması, güvenilirliği ve şeffaf bir süreçte denetlenebilir olması ve kripto para işlemlerinin belli bir süre içinde tamamlanması kuralı dolayısıyla şeriata uygun olduğu belirtildi


Etiketler

  • kripto para
  • şeriat
  • GOLDX
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