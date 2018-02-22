Albaraka Türk yurt dışı yatırımlarını artıracak

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Utku, "Önümüzdeki sene göreceksiniz, Albaraka Türk, Türkiye dışında da yatırımlarını artırıyor olacak. Çok güzel haberlerimiz yakında duyulacak" dedi.

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Utku: - "Önümüzdeki sene göreceksiniz, Albaraka Türk, Türkiye dışında da yatırımlarını artırıyor olacak. Çok güzel haberlerimiz yakında duyulacak" - "Her şeyden önce teknolojik yatırımların, inovatif açılımların Türkiye’de gelişmesinin sağlanmasında, çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Güzel bir model oluşturduğumuza inanıyoruz. Bu modelin başkaları tarafından örnek alınmasını arzu ediyoruz"

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, yeni açılım yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki sene göreceksiniz, Albaraka Türk, Türkiye dışında da yatırımlarını artırıyor olacak." dedi.

Utku, bankanın faaliyetleri ve Türkiye'de katılım bankacılığının durumu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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Albaraka Türk'ün Türkiye'de kurulan ilk katılım bankalarından olduğunu aktaran Utku, bankanın Türkiye’de katılım bankacılığının gelişmesi açısından ciddi anlamda öncülük yaparak bir okul görevi de üstlendiğini söyledi.

Utku, Albaraka Grubu'nun 13 ülkede faaliyette bulunduğunu ifade ederek, "En kurumsallaşmış, süreçleri etkin ve profesyonelce yönetebilen Albaraka Türk olduğu için diğer bankalarımıza eğitim hizmeti veriyoruz, süreçler konusunda da danışmanlık hizmeti veriyoruz. Albaraka Bankacılık Grubunun toplam cirosunun yüzde 35'i Albaraka Türk'ten geliyor. Albaraka Türk üzerinden birçok yeni açılım yapılıyor. İnşallah önümüzdeki sene göreceksiniz, Albaraka Türk, Türkiye dışında da yatırımlarını artırıyor olacak. Çok güzel haberlerimiz yakında duyulacak." diye konuştu.

Türkiye'de katılım bankacılığının, bankacılık sektöründen aldığı payın yüzde 5 seviyesinde bulunduğunu dile getiren Utku, sermaye piyasası ürünleriyle ve diğer enstrümanlarıyla sektörün daha hızlı büyüyeceğine işaret etti.

"KOBİ’LERLE ÇALIŞMADA CİDDİ BİR TECRÜBE EDİNDİK"

Kurulduklarından bu yana KOBİ’lerle çalıştıklarını aktaran Utku, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KOBİ’lerle çalışmak kolay değil. Yılların finans sektörü, bugün hala 'KOBİ’lere, yeni işletmelere nasıl finansman sağlarız, nasıl dahil ederiz' bunu konuşuyor. Bizim işimiz KOBİ’lerle çalışmak. O bakımdan her zaman diğerlerinin giremeyeceği alanlarda çok ciddi bir tecrübe edindik. Ürünlerimiz farklı, daha ortaklığa dayalı mekanizmalarla sermaye piyasasının gelişmesiyle birlikte çok daha etkin ve rekabet edebilir hale geliriz diye düşünüyorum. KOBİ’lerle çalıştığımız için nerelerde, ne sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Biz 1990’lı yıllarda yaşanan krizlerde KOBİ’lerle birlikteydik. Hiçbir zaman bu krizlerde krediyi geri çağırma gibi durumlar olmadı."

"İNOVASYON VE DİJİTALLEŞMENİN YANINDA DURUYORUZ"

Katılım bankalarının inovasyona çok önem verdiğini anlatan Utku, "Her inovasyon, bizim müşterinin alım satım anında yanında olmamız ve süreçleri hızlandırarak müşteriye çok daha kaliteli hizmet veriyor olmamız demek. O yüzden inovasyonun, dijitalleşmenin yanında duruyoruz. Bizi diğer bankalardan hızlı bir şekilde ayrıştıracak, rekabet gücümüzü daha çok artıracak bir süreç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN"

Girişimcileri kuluçka ve hızlandırma imkanları ile desteklemek için Albaraka Garaj'ı kurduklarını belirten Utku, katılım bankacılığının bir kar-zarar ortaklığı girişiminde olması gerektiğine inandıklarını söyledi. Çok daha etkili bir ekosistem içinde finansman imkanlarını geliştireceklerini aktaran Utku, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce teknolojik yatırımların, inovatif açılımların Türkiye’de gelişmesinin sağlanmasında çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Güzel bir model oluşturduğumuza inanıyoruz. Bu modelin başkaları tarafından örnek alınmasını arzu ediyoruz. Kendi açımızdan baktığımızda da dijitalleşme, bankacılık sektörünün ciddi anlamda yönünü değiştirecek ve yapısını etkileyecek, doğal olarak o süreçlerde biz de olalım ve o süreçlere göre kendimizi yeniden şekillendirelim diye bir bakımdan kendi menfaatimizi de düşünerek bu alanlara giriyoruz."

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