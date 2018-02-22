‹ Önceki Haber Şeriata uygun kripto para ürettiler Şeriata uygun kripto para ürettiler Sonraki Haber › Dev havayolu şirketi grevde Dev havayolu şirketi grevde

Albaraka Türk yurt dışı yatırımlarını artıracak

22.02.2018 - 13:01

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Utku, "Önümüzdeki sene göreceksiniz, Albaraka Türk, Türkiye dışında da yatırımlarını artırıyor olacak. Çok güzel haberlerimiz yakında duyulacak" dedi.

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Utku: - "Önümüzdeki sene göreceksiniz, Albaraka Türk, Türkiye dışında da yatırımlarını artırıyor olacak. Çok güzel haberlerimiz yakında duyulacak" - "Her şeyden önce teknolojik yatırımların, inovatif açılımların Türkiye’de gelişmesinin sağlanmasında, çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Güzel bir model oluşturduğumuza inanıyoruz. Bu modelin başkaları tarafından örnek alınmasını arzu ediyoruz" 

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, yeni açılım yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki sene göreceksiniz, Albaraka Türk, Türkiye dışında da yatırımlarını artırıyor olacak." dedi.

Utku, bankanın faaliyetleri ve Türkiye'de katılım bankacılığının durumu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

##$HABER_1444197$##

Albaraka Türk'ün Türkiye'de kurulan ilk katılım bankalarından olduğunu aktaran Utku, bankanın Türkiye’de katılım bankacılığının gelişmesi açısından ciddi anlamda öncülük yaparak bir okul görevi de üstlendiğini söyledi.

Utku, Albaraka Grubu'nun 13 ülkede faaliyette bulunduğunu ifade ederek, "En kurumsallaşmış, süreçleri etkin ve profesyonelce yönetebilen Albaraka Türk olduğu için diğer bankalarımıza eğitim hizmeti veriyoruz, süreçler konusunda da danışmanlık hizmeti veriyoruz. Albaraka Bankacılık Grubunun toplam cirosunun yüzde 35'i Albaraka Türk'ten geliyor. Albaraka Türk üzerinden birçok yeni açılım yapılıyor. İnşallah önümüzdeki sene göreceksiniz, Albaraka Türk, Türkiye dışında da yatırımlarını artırıyor olacak. Çok güzel haberlerimiz yakında duyulacak." diye konuştu.

Türkiye'de katılım bankacılığının, bankacılık sektöründen aldığı payın yüzde 5 seviyesinde bulunduğunu dile getiren Utku, sermaye piyasası ürünleriyle ve diğer enstrümanlarıyla sektörün daha hızlı büyüyeceğine işaret etti. 

"KOBİ’LERLE ÇALIŞMADA CİDDİ BİR TECRÜBE EDİNDİK"

Kurulduklarından bu yana KOBİ’lerle çalıştıklarını aktaran Utku, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"KOBİ’lerle çalışmak kolay değil. Yılların finans sektörü, bugün hala 'KOBİ’lere, yeni işletmelere nasıl finansman sağlarız, nasıl dahil ederiz' bunu konuşuyor. Bizim işimiz KOBİ’lerle çalışmak. O bakımdan her zaman diğerlerinin giremeyeceği alanlarda çok ciddi bir tecrübe edindik. Ürünlerimiz farklı, daha ortaklığa dayalı mekanizmalarla sermaye piyasasının gelişmesiyle birlikte çok daha etkin ve rekabet edebilir hale geliriz diye düşünüyorum. KOBİ’lerle çalıştığımız için nerelerde, ne sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Biz 1990’lı yıllarda yaşanan krizlerde KOBİ’lerle birlikteydik. Hiçbir zaman bu krizlerde krediyi geri çağırma gibi durumlar olmadı." 

"İNOVASYON VE DİJİTALLEŞMENİN YANINDA DURUYORUZ"

Katılım bankalarının inovasyona çok önem verdiğini anlatan Utku, "Her inovasyon, bizim müşterinin alım satım anında yanında olmamız ve süreçleri hızlandırarak müşteriye çok daha kaliteli hizmet veriyor olmamız demek. O yüzden inovasyonun, dijitalleşmenin yanında duruyoruz. Bizi diğer bankalardan hızlı bir şekilde ayrıştıracak, rekabet gücümüzü daha çok artıracak bir süreç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. 

"ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN"

Girişimcileri kuluçka ve hızlandırma imkanları ile desteklemek için Albaraka Garaj'ı kurduklarını belirten Utku, katılım bankacılığının bir kar-zarar ortaklığı girişiminde olması gerektiğine inandıklarını söyledi. Çok daha etkili bir ekosistem içinde finansman imkanlarını geliştireceklerini aktaran Utku, şunları kaydetti: 

"Her şeyden önce teknolojik yatırımların, inovatif açılımların Türkiye’de gelişmesinin sağlanmasında çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Güzel bir model oluşturduğumuza inanıyoruz. Bu modelin başkaları tarafından örnek alınmasını arzu ediyoruz. Kendi açımızdan baktığımızda da dijitalleşme, bankacılık sektörünün ciddi anlamda yönünü değiştirecek ve yapısını etkileyecek, doğal olarak o süreçlerde biz de olalım ve o süreçlere göre kendimizi yeniden şekillendirelim diye bir bakımdan kendi menfaatimizi de düşünerek bu alanlara giriyoruz." 


Etiketler

  • banka
  • Albaraka Türk
  • katılım bankacılığı
‹ Önceki Haber Şeriata uygun kripto para ürettiler Şeriata uygun kripto para ürettiler Sonraki Haber › Dev havayolu şirketi grevde Dev havayolu şirketi grevde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.841 Değişim: 0,45% Hacim : 6.393 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 115.409 22.02.2018 Yüksek 116.993
Açılış: 116.138
3,7816 Değişim: -0,27%
Düşük 3,7812 22.02.2018 Yüksek 3,8096
Açılış: 3,7919
4,6741 Değişim: 0,26%
Düşük 4,6516 22.02.2018 Yüksek 4,6850
Açılış: 4,66205
161,69 Değişim: 0,13%
Düşük 161,28 22.02.2018 Yüksek 162,01
Açılış: 161,48
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.