'Şaka para'da çılgın yükseliş

Piyasalarda 2013 yılında parodi olarak yaratılan ve üzerinde köpek resmi bulunan Dogecoin (DOGE) fırtınası yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sonunda 1 milyar dolar piyasa değerini aşan bu parodi para birimi, dün gece itibariyle 2 milyar doları aştı.

Piyasalarda Bitcoin ile başlayan kripto para çılgınlığı durmak bilmiyor. Adı ilk defa duyulan yeni para birimleri arka arkaya rekorlar kırarken, buna son olarak katılan Dogecoin oldu. Ancak Dogecoin, diğer para birimlerine göre biraz daha farklı çünkü 2013 yılında parodi olarak yaratılmış bir para birimi. Üzerinde maskot olarak Japon shiba inu köpeğini kullanan Dogecoin, 2010 yılında ortaya çıkan bir internet esprisine gönderme yapıyor.

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Dogecoin Aralık ayını yüzde 400'lük artışla tamamlayıp 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmıi ve 1 Dogecoin fiyatı da cuma itibariyle 0.0107 dolar olmuştu. Ancak bu parodi paradaki yükseliş hafta sonunda da durmadı ve 0.0187 dolara ulaşarak piyasa değerini 2 milyar doların üzerine taşıdı.

Böylece üzerinde köpek ikonu olan para birimi, son 5 haftada yüzde 680 değer kazanmış oldu.

Dogecoin'deki artışın temel bir sebebi yok ancak uzmanlar, yatırımcıların ucuz kripto paralara yönelme stratejisi doğrultusunda bu tip paralara telep gösterdiğini ve bunun da fiyatları yukarı çektiğini düşünüyor.

KURUCUSU DA ENDİŞELİ

Dogecoin'deki yükseliş, para biriminin kurucularından olan ancak 2015 yılında ayrılan Jackson Palmer'ı da endişelendiriyor. Palmer, "geliştirici ekibine yazılımı stabil ve güvenli tutma konusunda inancım yüksek ancak üzerinde köpek resmi bulunan ve 2 yıldır tek bir yazılım güncellemesi yayınlamayan bir paranın 1 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaşması kriptoparalardaki boşluğun seviyesi hakkında çok şey anlatıyor." ifadesini kullandı.

Dogecoin geliştirici ekibinden Patrick Lodder da, geçtiğimiz haftaki çıkışın ardından yaptığı açıklamada, bu durumun çok önemli özellikler ya da bir dolu yenilik olmaksızın da bir para biriminin patlama yapabileceğini kanıtladığını ve bunun tam bir çılgınlık olduğunu söylemişti.

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