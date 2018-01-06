'Şaka para' Bitcoin'i solladı

2013 yılında parodi olarak ortaya çıkan Dogecoin kripto para birimi rekor bir piyasa değerine ulaştı.

Bitcoin fiyatlarının 2017 yılında olağanüstü artmasıyla bir anda ilgi görmeye başlayan kripto paralara her geçen gün 'altcoin' olarak tabir edilen yenileri ekleniyor.

5 Ocak 2018 tarihi itibariyle, öğlen saatlerinde birim fiyatı yüzde 10 artarak 16 bin 400 dolara yükselen Bitcoin'e alternatif olarak yatırımcıların ilgisini çekebilen altcoinler daha düşük fiyatlarıyla, özellikle kripto paralara yeni merak salan kişilerin ilgisini çekiyor.

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Bitcoine benzer şekilde blokzincir teknolojisini kullanarak farklı amaç ve işleve sahip olan altcoinler arasında biri var ki yaratıcısını bile şaşkına uğrattı: 2013’te parodi olarak yaratılan, Japon shibainu köpeği maskotuna sahip Dogecoin.

2010 yılında internette dolaşan bir espriye gönderme yapan kripto para birimi geçtiğimiz ay tüm kripto paralarda olduğu gibi bir yükseliş gerçekleştirdi. yüzde 400 oranında bir değerlenme yaşayan Dogecoin, Aralık sonunda 0.0107 Dolar'a çıkarak en yüksek seviyesine ulaştı. Bununla birlikte kullanıcıların internetten geleneksel finans sistemindekinden farklı olarak daha kolay para gönderebilmesi amacıyla kurulan dogecoin bugün 1 milyar dolar piyasa değerini aşarak 1.17 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dogecoin kurucusu Jackson Palmer, bu "akıl dışı" yükselmenin kripto paralardaki boşluğu gösterdiğini söyledi. Deogecoin geliştirici ekibinden Patrick Lodder ise durumu tam bir 'çılgınlık' olarak nitelendirdi.