‹ Önceki Haber 'Şaka para' Bitcoin'i solladı 'Şaka para' Bitcoin'i solladı Sonraki Haber › Apple da çip kusurunu itiraf etti Apple da çip kusurunu itiraf etti

Venezuela'ya yaptırımlar genişletiliyor

06.01.2018 - 13:30

Washington yönetimi, Venezuela'da 4 üst düzey kamu yetkilisi hakkında yaptırım kararı aldı.

Washington yönetimi, Venezuela'da siyasi baskı ve yolsuzluk faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle 4 üst düzey kamu yetkilisi hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Venezuelalı 4 kamu yetkilisinin daha yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Venezuela'nın Aragua eyaletinin Valisi ve devlete ait petrol şirketi PDVSA'nın Yönetim Kurulu Üyesi Rodolfo Clemente Marco Torres hakkında gıda ithalatında yapılan yolsuzluklara karıştığı için yaptırım kararı alındı. Marco Torres, daha önce Venezuela'nın Ekonomi ve Finans Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Gıda Bakanı olarak görev yapmıştı. 

Venezuela Ordusu'nun üst düzey yetkililerinden Fabio Enrique Zavarse Pabon ve Gerardo Jose Izquirdo Torres'e ülkede yaşanan protestolarda göstericileri şiddetle bastırma ve yolsuzluk gerekçeleriyle yaptırım uygulanacağı bildirildi. Bolivar eyaletinin eski Valisi Francisco Jose Rangel Gomez de yine ordu içindeki yolsuzluk ağına karıştığı için kara listeye eklendi.

Yaptırımlar çerçevesinde bu keşilerin, ABD'deki tüm mal varlıkları donduruldu ve Amerikalılarla ilişki kurmaları yasaklandı.

ABD yönetimi, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için Temmuz 2016’da yapılan Kurucu Meclis seçiminin ardından ülkenin Devlet Başkanı Nicholas Maduro dahil olmak üzere 20'ye yakın Venezuelalı hakkında yaptırım kararı almıştı.


‹ Önceki Haber 'Şaka para' Bitcoin'i solladı 'Şaka para' Bitcoin'i solladı Sonraki Haber › Apple da çip kusurunu itiraf etti Apple da çip kusurunu itiraf etti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.638 Değişim: 0,99% Hacim : 7.117 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 115.951 05.01.2018 Yüksek 117.185
Açılış: 116.159
3,7360 Değişim: -0,30%
Düşük 3,7313 05.01.2018 Yüksek 3,7599
Açılış: 3,7474
4,4940 Değişim: -0,72%
Düşük 4,4900 05.01.2018 Yüksek 4,5363
Açılış: 4,5268
158,48 Değişim: -0,50%
Düşük 158,21 05.01.2018 Yüksek 159,62
Açılış: 159,28
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.