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Ripple'ın piyasa değeri Bitcoin'i zorluyor

04.01.2018 - 13:45 | Son Güncelleme : 04.01.2018 - 17:03

Ripple'ın piyasa değeri, kripto paralar arasında ikinci sıraya oturdu.

Kripto para Ripple'ın piyasa değeri, Bitcoin'e yaklaşıyor. Bitcoin'in piyasa değeri, 252 milyar doların üzerindeyken Ripple'ın piyasa değeri, 147 milyar dolara yaklaşarak Ethereum ve Bitcoin Cash gibi diğer önemli kripto paraları geride bıraktı. Ethereum'un piyasa değeri şu an 93 milyar doların üzerinde, Bitcoin Cash'inki ise 42 milyar doların bir miktar aşağısında seyrediyor. 

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CoinMarketCap.com fiyatlarına göre, Ripple, son 24 saat içerisinde yüzde 40.93'lük bir yükselişle 3.79 dolara ulaştı. 

Bitcoin ise Perşembe günü yüzde 3.46 değer kaybederek 14,533.79 dolara indi. 

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