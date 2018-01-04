Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyon rakamlarının dördüncü çeyrekte tek haneye inmesini bekliyor.

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın Türkiye'de açıklanan son enflasyon rakamlarının ardından yayınladığı araştırma raporuna göre, Türkiye enflasyonunun 2018'de oldukça kademeli olarak yavaşlaması bekleniyor.

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Ülkede çekirdek enflasyon, taşıt fiyatı enflasyonundaki yükselişe bağlı olarak yüzde 12.3 seviyesine çıktı ve Goldman Sachs'ın yüzde 12.0 yönündeki beklentilerini aştı. Enflasyonun 2018 yılının büyük bir kısmında düşük iki haneli rakamlarda kalmasını bekleyen Goldman Sachs, söz konusu rakamların sadece dördüncü çeyrekte tek haneye inmesini bekliyor.

Şirket, bunun yanı sıra, gıda ve enerji fiyatlarındaki baz etkisi göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun muhtemelen volatil olacağı ve yılın ilk yarısının sonunda yükselmesinin olası olduğu yönünde görüş bildirdi.

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