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Kripto paralarda 'kısıtlama' etkisi

30.12.2019 - 17:42
Kripto paralarda 'kısıtlama' etkisi | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik yeni kısıtlamaların, fiyat öngörülerinden baskın çıkmasıyla piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 60'ı düştü.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin fiyatına yönelik yeni öngörüler yıl sonuna doğru devam etti. Geçen yaz Bitcoin'in 20 bin dolar düzeyini göreceğini ve yıl sonuna kadar 8 bin 500 doların altına düşmeyeceğini öngören Galaxy Digital kurucu ve CEO'su Michael Novogratz, bu kez Bitcoin'in 2020 yılı sonuna kadar 12 bin dolar düzeyine yükseleceğine inandığını söyledi.

Merkez bankalarının oluşturduğu kripto para birimlerine (CBDC) yönelik çalışmaların Güney Kore'de de başladığı açıkladı. Güney Kore Merkez Bankası'nın 2020 Para Politikası raporunda yapılan değerlendirmede bankanın CBDC'lere yönelik incelemelerin yapılması için bir çalışma grubu kurduğu ve CBDC'nin yanında dağıtılmış defter teknolojisine yönelik de araştırmalar yapıldığı belirtildi.

Bunun yanında Google, Youtube platformunda kripto para birimleri içeriği barındıran videoları zararlı ve tehlikeli olarak tanımlandıktan sonra platformdan kaldırmasının ardından kripto para kısıtlamalarına devam etti. Google, Ethereum'un resmi kripto para cüzdanı MetaMask'ı politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google Play uygulamasından kaldırdı. Şirket, MetaMask'ın kullanıcılarına madencilik araçları sağladığını öne sürerken, MetaMask ise söz konusu yasağın kaldırılması için yaptığı fakat reddedildiği başvuruda, söz konusu iddiayı reddetti.

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Kripto para birimlerine yönelik bir başka olumsuz açıklama da İsviçre Başkanı Ueli Maurer'den geldi. Maurer, mevcut durumunda Facebook'un stablecoin projesinin başarılı olamayacağını söyledi ve Libra'nın İsveç'te onaylanacağından şüpheli olduğunu belirtti. Maurer, Libra'nın başarılı olmak için mevcut durumunda bir şansı olduğunu sanmıyorum çünkü merkez bankaları, Libra değerinin bağlı olduğu varlık sepetini kabul etmeyecektir.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.16 düşüşle 7 bin 448 dolara geriledi ve 135 milyar 37 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.2'sini oluşturdu.

Toplam 4 bin 973 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 60'ı gerilerken, piyasadaki düşüşe son 24 saatte yüzde 15.28 ile 73'üncü sıradaki EDUCare öncülük etti. En büyük 10 dan da Bitcoin'in yanında yüzde 1.44 ile yalnızca Tether düştü. Ayrıca, Tezos yüzde 0.62 ile 11'inci sıraya gerilerken, TRON da yüzde 1.92 artışla Tezos'un ilk 10'daki yerini aldı.

Söz konusu karışık seyre paralel olarak piyasa hacmi de son 24 saatte 198 milyar 51 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 76 milyar 801 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.16

4.Tether yüzde 1.44 düşerken

2.Ethereum yüzde 4.23

3.Ripple yüzde 1.01

5.Bitcoin Cash yüzde 2.59

6.Litecoin yüzde 2.37

7.EOS yüzde 1.61

8.Binance Coin yüzde 4.45

9.Bitcoin SV yüzde 5.15

10.TRON yüzde 1.02 yükseldi.


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