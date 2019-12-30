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Gözler 2019 yılı enflasyonunda! İşte ekonomistlerin beklentisi

30.12.2019 - 16:04
Gözler 2019 yılı enflasyonunda! İşte ekonomistlerin beklentisi | Ekonomi Haberleri

Ekonomistler, aralık ayında enflasyonun 0.45 artmasını beklerken; 2019 yılı enflasyonun ise yüzde 11.51'e yükselmesi hesaplanıyor.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2020'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,20, en yüksek yüzde 0,65 aralığında yer aldı.

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Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor. Enflasyon kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artış göstermişti.


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