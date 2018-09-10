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Kripto paralar 10 ayın en düşük seviyesinde

10.09.2018 - 13:51
Kripto paralar 10 ayın en düşük seviyesinde

Kripto paraların toplam piyasa değeri, Ocak zirvesinden bu yana 640 milyar dolar azaldı.

Ayı piyasasındaki kripto paralar, Bitcoin'un en büyük rakibinin sert düşmesi ve ABD'li düzenleyicilerin dijital varlıklara bağlı iki sermaye piyasası aracında işlemleri askıya almasıyla, 10 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasa değeri en yüksek sanal para Ether, Bloomberg tarafından derlenen fiyat bilgilerine göre Cuma günü New York saatiyle 17:00'den beri yüzde 8.9 değer kaybetti. Bitcoin yüzde 2.1 düşerken CoinMarketCap.com verilerine göre dijital paraların piyasa değeri 197 milyar dolara geriledi.

Bloomberght'de yer alan habere göre; kripto paraların toplam değeri Ocak zirvesinden beri 640 milyar dolar azaldı.

Dijital paralar, söz konusu varlıkların beklenenden daha uzun sürede genel kabul göreceği yönündeki endişelerin etkisiyle geçtiğimiz altı haftanın beşinde geriledi. ABD'li düzenleyici SEC'in kripto paralara bağlı iki sermaye piyasası aracında işlemleri geçici bir süre için askıya alması, endişeleri destekledi.

Hong Kong'da kripto para dealing şirketi OSL'nin trading birimi yöneticisi Ryan Rabaglia, “Bu ürünlerin geçici olarak askıya alınması ani tepkiye neden oldu. Fakat sonuç olarak bu da piyasanın aşması gereken diğer bir zorluk” dedi.

Diğer yandan Ethereum'un eş-kurucusu Vitalik Buterin, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta blockchain endüstrisindeki güçlü büyümenin gelip geçtiğini belirtti.


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