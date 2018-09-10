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Piyasanın gündemi: Faiz artışı 3 mü olacak 5 mi?

10.09.2018 - 13:30
Piyasanın gündemi: Faiz artışı 3 mü olacak 5 mi?

Son günlerde kurlarda meydana gelen yumuşamanın en önemli nedeni Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısında faiz artırımına gideceği beklentisi. Şimdi piyasada sorulan soru ise faiz artışının 3 puan mı, yoksa 5 puan mı olacağı...

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam'ın bugünkü yazısı...

Piyasa oyuncularının hemen hepsi artış olacağı konusunda hemfikir ama yapılacak faiz artışının oranı hakkında, şimdiye kadar olmadık ölçüde, görüş ayrılığı yaşanıyor. Piyasa anketlerinde de ortaya çıktığı gibi; artış oranının 2 puan olacağını söyleyenler de var, 7-8 hatta 10 puan olacağını söyleyenler de var. Merkez Bankası kararı hakkındaki beklentinin başka hiçbir ülkede bu kadar farklı olamayacağını biliyoruz. Ancak şimdiye kadar bizde de beklentiler arasında bu kadar büyük fark bulunmuyordu.

Küresel piyasaların geçen hafta boyunca genel olarak sakin seyrettiği, gelişmekte olan ülke paralarının dolara karşı küçük de olsa değer kazandığı görüldü. Ancak bizde yaşanan kur gerilemesinde Merkez Bankası’nın işaretini verdiği faiz artışı beklentisinin daha önemli rol oynadığı söyleniyor.

Konuştuğumuz piyasa oyuncularından bazıları, Merkez Bankası’nın son günlerdeki hareketlerine baktıklarında, kendi faiz artışı beklentilerinin 3 puan olduğunu söylüyorlar. Buna gerekçe olarak da Merkez Bankası’nın fonlama faizini geç likidite penceresi faiz oranı olan 20.75’e kadar yükseltmemesini gösteriyorlar. Perşembe ve Cuma gününe gelene dek Merkez Bankası’nın piyasayı gevşek bıraktığını, yüzde 20 civarında fonlama yaptığını kaydeden bir bankacı, haftanın son 2 iş gününde ise piyasayı daraltıp fonlama faizini yüzde 20.40-20.50’ye yükselttiğini hatırlatıyorlar. Zaten fonlama oranının arttığı Perşembe ve Cuma günleri kurların geri geldiğini kaydeden bu bankacı, “Eğer Merkez Bankası’nın 5 puan gibi yüksek sayılabilecek bir faiz artışı planı olsaydı, fonlamayı geç likidite penceresine dayayıp oradan gitmesi gerekirdi” yorumunu yaptı.

Aynı bankacı, piyasadaki artış oranı beklentisi konusunda oluşan koridorun çok açık olduğunu ama kabaca merak edilen oranların “3 mü, yoksa 5 mi olacağı” olduğunu söyledi. Bunun üzerinde faiz artışı gerektiği konusunda çok sayıda yorum bulunduğunu ama yorumu yapanların da 5 puanın üzerinde faiz artışı gerçekleşmesini beklemediklerini söyledi.

FAİZDEN SONRA OVP

Bu arada Merkez Bankası toplantısına kadar geçecek önümüzdeki birkaç günlük sürede de Merkez Bankası’nın fonlama hareketlerine bakılacağı, faiz artışı oranı beklentisinin 
toplantı öncesi biraz daha netleşebileceği de söyleniyor.

Peki, kaç puanlık artırım yapılırsa piyasanın tepkisi ne olur?

Bu konuda danıştığımız piyasa oyuncuları, piyasanın faiz artışını fiyatladığını ama belli bir oranı fiyatlamadığını tahmin ettiklerini söylediler. Ancak 3 puanlık artış yapıldığı takdirde kurların yeniden yükselmeye başlayacağını söyleyen bankacıların sayısı bir hayli fazla. Buna karşılık 5 puanlık artış yapıldığı takdirde kurların bu seviyeden geri geleceğini tahmin eden oyuncular olduğu gibi, “5 puanlık artışla ancak mevcut kur seviyesinin korunacağı” yorumunu yapanlar da bulunuyor.

Kesin olan şu ki; piyasa en az 3 puanlık faiz artışını satın almış durumda.

5 puanlık faiz artışı yapılsa bunun olumlu etkisinin ne kadar süreceğini sorduğumuzda ise aldığımız yanıt, “Yeni OVP açıklanana kadar” oluyor. Artık OVP’nin açıklanacağının söylendiği Eylül ortasına gelindiği, piyasanın faiz kararından sonra OVP ve içeriğine odaklanacağı ifade ediliyor.

Bence; faiz artışı 5 puan ya da sürpriz biçimde daha yüksek olursa, o zaman OVP’nin içeriği konusunda fazla bir şey beklememek daha doğru olabilir.


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