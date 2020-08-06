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Kripto para piyasa hacmi 350 milyar doları aştı

06.08.2020 - 15:51
Kripto para piyasa hacmi 350 milyar doları aştı | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarında genel yükseliş eğiliminin de etkisiyle büyüyen toplam piyasa hacmi son 24 saatte 7 milyar dolara yakın artışla, 350 milyar doları da aşarak, 345.55 milyar dolardan 352.29 milyar dolara yükseldi.

 

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 3.20 artışla 11,634.11 dolara yükseldi ve toplam piyasa hacminin 214.67 milyar dolarlık bölümüne ulaştı. Bitcoin’in 12 bin doları aştığı Pazar günü toplam piyasa hacmi de 221.95 milyar doları gördü.

Kripto para piyasalarındaki son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 44’ü gerilerken, bunların 2 tanesi ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 6,117 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,892 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 92.72 milyar doları bulurken, 352.29 milyar dolarlık toplam piyasa hacminin yüzde 60.9’unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 3.20 artışla 11,634.11 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.60 artışla 396.20 dolar,

3.XRP yüzde 0.91 artışla 0.29 dolar,

4.Tether yüzde 0.08 artışla 1.00 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.02 artışla 290.74 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 1.88 artışla 230.89 dolar,

7.Litecoin yüzde 0.94 artışla 58.25 dolar

8.Cardano yüzde 1.98 düşüşle 0.14 dolar,

9.Chainlink yüzde 1.12 artışla 9.77 dolar,

10.Binance Coin yüzde 0.46 düşüşle 22.99 dolardan işlem görüyordu.

Cointelegraph Piyasalar analisti Michal van de Poppe, Bitcoin’de 10,800 doların destek olarak tutunmasının önemli olduğunu söyledi ve Eğer bu desteği kaybedersek, muhtemelen CME makası da olan 10 bin dolar hedef olacaktır" dedi.

Cointelegraph’a konuşan altın yatırımcısı Peter Schiff, Altın 8 haftadır aralıksız yükseldi ve en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi. Gümüş de 8 haftadır yükselişte ve Nisan 2013’ten beri en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi dedi.

Analist Mati Greenspan de, İnsanlar ivmeyi yakalamaya çalışıyor. Kripto piyasası, küçük bir borsa evreni gibi" dedi.

Ödeme şirketi Abra’nın CEO’su Bill Barhydt, kripto paraya olan tüketici ilgisinin kesinlikle değiştiğini savundu.


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