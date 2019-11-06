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İşte kripto dünyasının en çok tercih edilen koinleri

06.11.2019 - 16:39 | Son Güncelleme :
İşte kripto dünyasının en çok tercih edilen koinleri | Bitcoin Haberleri

KriptoArena’nın Bitci.com kullanıcıları üzerinden yaptığı araştırmaya göre Bitcoin, kripto paralar içinde hâlâ en çok alım satım yapılan koin. Kullanıcıların yüzde 36,4’ü Bitcoin’i tercih ederken, onu yüzde 11,7 ile Ripple ve yüzde 5,7 ile Digibyte takip ediyor.

Türkiye’de kripto paralara olan ilgi gün geçtikçe artarken, geçmişte sadece Bitcoin ile sınırlı olan talep de farklı alt koinlere yayılmaya başladı. Türkiye’nin kripto para konusundaki önde gelen haber platformlarından Kripto Arena’nın (kriptoarena.com), kripto para alım satım platformu Bitci.com verilerinden yaptığı değerlendirme de Türkiye’de bu alandaki yatırım hacminin koinlere göre dağılımını ortaya koydu.

BITCOIN, RIPPLE VE DIGIBYTE İLK 3’TE

Buna göre dünyada en çok tercih edilen kripto para birimi olarak bilinen Bitcoin, Türkiye’de de yatırım hacmine oranla değerlendirildiğinde kullanıcıların favori koini konumunda. Bitci.com kullanıcılarının yüzde 36,4’ü, Türk Lirası üzerinden Bitcoin alım satımı gerçekleştirirken, yatırımcıların ilgi duyduğu diğer bir koin de küresel bir ödeme ağı olarak ortaya çıkan Ripple. Buna göre kullanıcıların Türk Lirası ile Ripple alım satım işlemleri, toplam yatırım hacminin yüzde 11,7’si oluşturuyor. Ripple’ı son dönemin gözde koinlerinden Digibyte takip ederken, Türk Lirası üzerinden yapılan Digibyte işlemlerinin toplam içindeki payı yüzde 5,7 seviyesinde.

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ALT KOİNLERİN PAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci.com Genel Müdürü Altan Tan, “Türkiye’de de dünyada olduğu gibi bitcoin en çok tercih edilen kripto para. Bunda bitcoinin kripto para ile özdeşleşmiş bir jenerik isim olmasının elbette çok önemli bir etkisi var. Birçok yatırımcı alt koinlere bile yatırım yapsa yatırımını ‘bitcoin aldım’ diye ifade edebiliyor. Ama bundan iki üç yıl öncesiyle karşılaştırdığımız zaman alt koinlerin sektördeki toplam yatırım hacmi içerisindeki payı çok hızlı biçimde yükseliyor” dedi.

Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının kullanım alışkanlıkları üzerinden yaptıkları değerlendirmede, Türk Lirası üzerinden alım satım imkânının en büyük ihtiyaç olarak öne çıktığını belirten Altan Tan, “Biz de yatırımcıdaki bu ihtiyacı ve iştahı görerek Bitci.com platformunda TL bazında alım-satım dönemini başlattık. Başlatmamızın ardından gelen yoğun talep de ne kadar doğru bir karar verdiğimizi aslında net bir şekilde gösterdi” dedi.


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