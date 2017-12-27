İşte Bitcoin fiyatlarında son durum

Bitcoin, rallisine ara vererek 18 Aralık'ta kırdığı rekora yeniden ulaşmak üzere olmadığını işaret etti.

Dijital para Bitcoin'i 19 bin doların üzerine taşıyan coşku, piyasalara henüz geri dönmedi. Bitcoin'in sert yükselişinde, ABD'deki türev işlemlerinde bitcoin vadelilerinin geçtiğimiz ay kullanılmaya başlanması da etkili olmuştu.

Bitcoin, şu dakikalarda yüzde 8.7 yükselişle 16 bin 817 dolardan işlem görüyor.

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BITCOIN'İN DEĞERİNİ KİMSE BİLMİYOR

Massachusetts merkezli araştırma grubu American Institute for Economic Research Başkanı Edward Stringham, "Bu varlığın esas değerini kimse bilmiyor" dedi ve "Bitcoin'in değerinin sıfır mı, bir milyon dolar mı, yoksa bunların arasında bir yerde mi olacağını tahmin edemeyiz" şeklinde konuştu.

CMC Markets'ta Sydney merkezli analist Ric Spooner ise, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, Bitcoin'in gelecek aylarda 5 bin 700 dolar veya 8 bin 700 dolara inebileceğini belirtti.

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