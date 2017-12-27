‹ Önceki Haber İşte Bitcoin fiyatlarında son durum İşte Bitcoin fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Anadolu Grubu holding şirketleri tek çatıda birleşiyor Anadolu Grubu holding şirketleri tek çatıda birleşiyor

Başbakan Yıldırım tartışmalara son noktayı koydu

27.12.2017 - 09:14

Başbakan Yıldırım tartışmalara sebep olan son KHK hakkında, "Bu konu birkaç gündür konuşuluyor. Ama bu konuşmaların hepsi boş" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti. Yolculuk öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Yıldırım, son çıkarılan ve tartışmalara sebep olan KHK hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"Bu konu birkaç gündür konuşuluyor. Ama bu konuşmaların hepsi boş" diyen Başbakan, "Sebebi şu: Ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi oldu, 16 Temmuz günü de bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir. Şunu sormak istiyorum, bu görüşleri ifade edenler, özellikle CHP, darbeye karşı mıdır değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış, resmi görevi olup olmayan, ülkesine sahip çıkan herkes, bu darbeye karşı koymuştur. Darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek, vatandaşlara 'niye bu darbeye karşı çıktınız' demektir. CHP belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor" ifadelerini kullandı.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

"DEĞİŞİKLİK YOK"

KHK'nın dilinde bir sorun olmadığını söyleyen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü; "Hiçbir düzeltme yapılmayacak, dilinde falan da bir sorun yok. Düzenleme, 667-668'deki düzenlemedeki kullanılan hukuki terimlerin tamamen aynısıdır. Darbe zamanı yapılmış bu düzenleme hiç konuşulmuyor, ona yapılan küçük bir ilave, sivillerin de o darbede karşı koyan, darbecilerle mücadele eden sivillerin de korunmasını esas alan bir ilave yapılmıştır. O zaman gündem olmayan, sorun olmayan şey bugün neden gündeme taşınmıştır; bunu anlamak mümkün değil."

"ASGARİ ÜCRETTE İŞİ EVLET TATLIYA BAĞLAYACAK"

Cuma günü açıklanacak asgari ücret hakkında da konuşan Yıldırım, "Az kaldı, daha önce cuma günü diye açıklama yapmıştım ve o gün Türkiye duymuş olacak. Taraflar karar verecek, birkaç toplantı yapıldı. Taraflar konuşacak ve işi tatlıya bağlayacak olan hükümet. Bakanlarımız taraflarla çalışmalarını sürdürüyor ve cuma günü tamamlanıp kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

Başbakana eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, SağlıkBakanı Ahmet Demircan da eşlik etti.

Resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'la bir araya gelecek olan Yıldırım, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacağını bildirdi.


Etiketler

  • Binali Yıldırım
  • KHK
‹ Önceki Haber İşte Bitcoin fiyatlarında son durum İşte Bitcoin fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Anadolu Grubu holding şirketleri tek çatıda birleşiyor Anadolu Grubu holding şirketleri tek çatıda birleşiyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.001 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
999 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.