Başbakan Yıldırım tartışmalara son noktayı koydu

Başbakan Yıldırım tartışmalara sebep olan son KHK hakkında, "Bu konu birkaç gündür konuşuluyor. Ama bu konuşmaların hepsi boş" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti. Yolculuk öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Yıldırım, son çıkarılan ve tartışmalara sebep olan KHK hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"Bu konu birkaç gündür konuşuluyor. Ama bu konuşmaların hepsi boş" diyen Başbakan, "Sebebi şu: Ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi oldu, 16 Temmuz günü de bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir. Şunu sormak istiyorum, bu görüşleri ifade edenler, özellikle CHP, darbeye karşı mıdır değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış, resmi görevi olup olmayan, ülkesine sahip çıkan herkes, bu darbeye karşı koymuştur. Darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek, vatandaşlara 'niye bu darbeye karşı çıktınız' demektir. CHP belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor" ifadelerini kullandı.

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"DEĞİŞİKLİK YOK"

KHK'nın dilinde bir sorun olmadığını söyleyen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü; "Hiçbir düzeltme yapılmayacak, dilinde falan da bir sorun yok. Düzenleme, 667-668'deki düzenlemedeki kullanılan hukuki terimlerin tamamen aynısıdır. Darbe zamanı yapılmış bu düzenleme hiç konuşulmuyor, ona yapılan küçük bir ilave, sivillerin de o darbede karşı koyan, darbecilerle mücadele eden sivillerin de korunmasını esas alan bir ilave yapılmıştır. O zaman gündem olmayan, sorun olmayan şey bugün neden gündeme taşınmıştır; bunu anlamak mümkün değil."

"ASGARİ ÜCRETTE İŞİ EVLET TATLIYA BAĞLAYACAK"

Cuma günü açıklanacak asgari ücret hakkında da konuşan Yıldırım, "Az kaldı, daha önce cuma günü diye açıklama yapmıştım ve o gün Türkiye duymuş olacak. Taraflar karar verecek, birkaç toplantı yapıldı. Taraflar konuşacak ve işi tatlıya bağlayacak olan hükümet. Bakanlarımız taraflarla çalışmalarını sürdürüyor ve cuma günü tamamlanıp kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

Başbakana eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, SağlıkBakanı Ahmet Demircan da eşlik etti.

Resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'la bir araya gelecek olan Yıldırım, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacağını bildirdi.

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