İngiltere Merkez Bankas'ndan 'Libra' değerlendirmesi | Bitcoin Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, "BoE Libra'yı açık kapıyla olmasa da açık fikirlilikle karşılıyor" açıklamasında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın olumlu bir gelişme olduğunu; ancak, bunun yanında "kara para aklama" ve "terör finansmanı" gibi riskler nedeniyle, Libra'nın gözetim altında olacağını söyledi.

Carney, Londra Belediyesi rezidansında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Libra'nın "finansal kapsayıcılığı" geliştirerek, iç ve sınır ötesi ödemelerin "maliyetini gözle görülür bir şekilde azaltabileceğine" dikkat çekti.

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Carney, gelecekte kurumsal olmayan kurumlara da BOE!nin bilançosuna erişim olanağı verilebileceğini belirtirken, söz konusu uygulamanın "para politikasının ve rekabetin yaygınlaşmasına" yardımcı olacağını ekledi.

Bunun yanında Carney, sosyal medya adaptasyonunun hızla artmasına bağlı olarak, sosyal medya uygulamalarına yönelik gözetimlerin yavaş kalmasına karşın, kişisel veri gizliliği ve kara para aklamaya karşı koruma niteliğindeki kuralların hazır olduğunun altını çizdi.

Carney, bankaların Facebook'un yeni ödeme sistemi ve kripto para birimini gözden geçirmek isteyeceğini belirtirken, "BoE Libra'yı açık kapıyla karşılamasa da açık fikirlilikle karşılıyor. Sosyal medyanın tersine, Libra gibi yeniliklere ilişkin gözetim şartları önceden hazırlanmalıdır" dedi.